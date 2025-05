Intia teki ilmaiskuja Pakistania vastaan: ”Kohteena terroristileirit”

Sotilasoperaatio, koodinimeltään ”Sindoor”, kesti 25 minuuttia keskiviikon vastaisena yönä kello 1.05 ja 1.30 paikallista aikaa, everstiluutnantti Sofiya Qureshi kertoi lehdistötilaisuudessa.

Kukaan paikalla olleista kolmesta intialaisesta virkamiehestä ei kommentoinut Pakistanin väitteitä, joiden mukaan sen ilmavoimat ampui operaation aikana alas viisi intialaista hävittäjää. CNN:n mukaan näitä väitteitä ei ole vielä vahvistettu.

Lehdistötilaisuus alkoi videomontaasilla, jossa näytettiin aiempia hyökkäyksiä Intiaa vastaan, jotka New Delhin mukaan ovat lähtöisin Pakistanista, minkä Islamabad on kiistänyt jo pitkään. Sen jälkeen näytettiin filminpätkiä, joiden väitetään kuvaavan itse ilmaiskua, sekä karttoja, joissa näytettiin Intian väittämien Lashkar-e-Taiba- ja Jaish-e-Mohammed-taistelijaryhmien koulutusleirien sijainnit sekä Pakistanin hallitsemassa Kashmirissa että Punjabin maakunnassa.

Myös muilla X:ssä olevilla videoilla väitetään näkyvän pommituksia:

