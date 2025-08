Intialaiset maahanmuuttajat vaativat ”hindufobian vastaista lähettilästä” temppeliin kohdistuneen Hitler-graffitihyökkäyksen jälkeen

Intialaiset maahanmuuttajat vaativat Australian hallitukselta ”hindufobian vastaisen erityislähettilään” nimittämistä rasistisen graffitihyökkäyksen jälkeen.

Intialaiset maahanmuuttajat vaativat ”hindufobian vastaisen erityislähettilään” nimittämistä, sen jälkeen kun Melbournessa sijaitsevaan temppeliin oli väitetysti maalattu Adolf Hitlerin kuva ja sanat ”GO HOME BROWN C*NTS” (”menkää kotiin, ruskeat k*sipäät”).

Australian hinduneuvoston (HCA) varapuheenjohtaja Surinder Jain valitti, että on epäoikeudenmukaista, että liittovaltion hallitus on nimittänyt lähettiläitä torjumaan antisemitismiä ja islamofobiaa, mutta ”hinduille ei ole mitään”, ja väitti, että ”rasismi kaikkia vähemmistöjä kohtaan on viime aikoina lisääntynyt”. Intialaiset kokevat myös olevansa vähemmistönä rasismin kohteena.

Surinder Jain sanoi, että vaikka rasismi kohdistui pääasiassa intialaisiin yleensä, 80 % heistä oli hinduja, jotka olivat rasismin kohteena, koska he olivat näkyvämpiä kuin koskaan aiemmin temppelien yleistyessä. Hän käytti esimerkkinä viime viikolla Boroniassa Shree Swaminarayan -temppeliin kohdistunutta graffitihyökkäystä, joka oli osoitus hindujen kärsimästä ”40 vuoden suurimmasta vihasta”.

”Hindujen vihaamisen ongelmana on, että hallituksella ei ole mekanismia sen torjumiseksi”, Jain kertoi The Australian-lehdelle.

”Muslimit ja juutalaiset ovat vihaamisen kohteina, mutta hallitus on nimittänyt lähettiläitä, joten ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä lähettilääseen, joka voi ehdottaa hallitukselle (strategioita), kuten juutalaisten lähettiläs on tehnyt. Hinduille ei ole mitään vastaavaa – ja me kohtaamme paljon vihaa.”

”On hyvä, että juutalaisille ja muslimeille on omat lähettiläät, mutta myös hindut kohtaavat vihaa. Ei ole mitään syytä kieltää heiltä samaa etuoikeutta, joka on annettu kahdelle muulle uskonnolle. Hallitus on osoittanut, että se haluaa nimittää lähettiläitä tietyille uskonnoille, joten niin pitäisi myös tehdä.”

Jain sanoi, että HCA on lobannut hindufobian vastaisen lähettilään nimittämistä kuukausien ajan, mutta ei ole saanut virallista vastausta, vaan sen sijaan kommentteja tyyliin: ”Mihin asti tämä jatkuu? Jos nimitetään hindulähettiläs, sitten sikhitkin haluavat lähettilään”.

HCA:n puheenjohtaja Sai Paravastu kirjoitti viime viikolla pääministeri Anthony Albaneselle ja kehotti häntä nimittämään hindulaislähettilään, koska ”vandalismitapaukset, kohdennetut hyökkäykset ja yhteisön pelottelu hindutemppeleitä, perheitä ja laajempaa diasporaa kohtaan ovat lisääntyneet Australiassa”.

”Olemme myös huolissamme siitä, että australialaiset valtamediat ovat pysyneet suurelta osin hiljaa näistä toistuvista viharikoksista. Valikoiva uutisointi ei vain estä hinduyhteisöä saamasta oikeudenmukaista edustusta, vaan myös rohkaisee vihaa levittäviä”, hän sanoi.

Paravastu julkaisi myös lausunnon väitetystä Boronian tapauksesta, jota hän kuvaili ”paitsi hyökkäykseksi pyhää palvontapaikkaa kohtaan, myös suoraksi hyökkäykseksi australialaisten syvästi arvostamia keskinäisen kunnioituksen, kulttuurisen harmonian ja uskonnonvapauden periaatteita kohtaan”.

Lähde: Noticer

