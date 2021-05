Intiassa pyritään lehmän ulosteilla eroon koronasta

Laajasti levinneessä videossa kansanedustaja Pragya Singh Thakur ylisti lehmän virtsan juomisen hyveitä.

– Jos juot intialaisten lehmien virtsaa, se vähentää infektioita keuhkoissamme, Thakur sanoi.

– Juon lehmän virtsaa joka päivä. Siksi minulla ei ole Covidia juuri nyt, kansanedustaja jatkoi.

Intian hallitsevan BJP-puolueen jäsen antoi lausuntonsa sairaalavierailun aikana, jossa hän valvoi 25 happilaitteen toimitusta. Lausunnon hän antoi ilman maskia huolimatta koronan laajasta esiintyvyydestä huolimatta.

”Cow urine removes lung infection, I consume it that’s why I didn’t get Corona”.

~ Pragya Thakur, BJP MP from Bhopal.#CoronaSecondWave #CovidIndia#COVIDIOTSpic.twitter.com/Kxtb1L3jN8

— Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) May 17, 2021