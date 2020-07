IOM:n johtaja Balkanilla: ”Nyt tulee paljon siirtolaisia Bangladeshistä”

Bosnian IOM:n johtaja Peter van der Overart kertoo Dnevni avazin haastattelussa, että Serbian kautta Länteen pyrkivät laittomat siirtolaiset yrittävät määränpäähänsä nyt myös Unkarin, Kroatian ja Romanian kautta.

Kun Balkanin maat ovat poistaneet koronapandemian vuoksi asettamiaan rajoituksia, siirtolaisliikehdintä Balkanilla on taas kasvussa. Nyt Länttä kohti matkaavat laittomat siirtolaiset eivät kulje pelkästään Bosnian kautta.

– Serbiasta saapuvat siirtolaiset menevät nyt Unkariin, Kroatiaan ja Romaniaan. Läpi kulkevien määrä Bosnian vastaanottokeskuksissa on myös kasvanut, joten he eivät pysy siellä pitkään. Tilanne on tämä Sarajevon ja Una-Sanan kantoneissa, Overart kertoo.

Myös saapujien väestörakenteessa on tapahtunut muutoksia.

– Nyt tulee paljon siirtolaisia Bangladeshistä, IOM:n johtaja toteaa.

Bosniassa tilanne tulee huonontumaan talven tullessa, sillä maassa oleilee tällä hetkellä noin 7000 laitonta siirtolaista. Yli 5000 heistä majailee järjestetyissä tiloissa mutta loput ”omatoimimajoituksessa” hylätyissä rakennuksissa ja puistoissa.

– Odotettavissa on, että tilanne huononee talven tullen, koska Lipa on tällä hetkellä vain ”kesäleiri” eikä päätöstä muuttaa sitä talvehtimiskelpoiseksi ole vielä tehty.

Serbiasta naapurimaa Bosniaan matkaavat siirtolaiset kuormittavat Bosniaa. Overart kertoo, että IOM:n näkemyksen mukaan parempi ratkaisu Serbiassa olisi useita pienempiä vastaanottokeskuksia kuin nykyinen järjestely, vähän suuria.

– IOM avustaa vastaanottokeskusten ylläpitämisessä, mutta emme päätä, missä vastaanottokeskukset sijaitsevat. IOM on jatkuvasti alleviivannut, että naapurimaissa kuten Serbiassa parempi vaihtoehto olisi paljon pieniä vastaanottokeskuksia ympäri maata kuin muutama iso vastaanottokeskus kuten nyt.