Irakilainen arkkipiispa terrorismista, islamista ja hallitsemattomasta maahanmuutosta: ”Pelkään enemmän Euroopan kuin Irakin puolesta”

Irakin arkkipiispa Mosulissa sanoo pelkäävänsä enemmän Euroopan kuin kotimaansa ​​Irakin puolesta, koska Eurooppa on naiivi radikaalin islamin suhteen.

Euroopasta on tulossa modernin maailman sairas mies, koska se on hylkäämässä uskonsa, kulttuurinsa ja uskonnolliset juurensa, arkkipiispa Najeeb Moussa Michaeel kertoi The European Postin haastattelussa.

– Hylkäämällä kirkon ja sen perinnön, Eurooppa rakastuu pahimpiin fundamentalistisiin, löyhiin ja individualistisiin ideologioihin.

– Tämä on valtava suru niille, jotka rakastavat Eurooppaa, arkkipiispa Michaeel sanoi.

Kristinuskon jälkeinen Eurooppa on kypsä radikaalin islamin kohteeksi, arkkipiispa sanoi – koska Eurooppa on hylännyt kulttuurinsa sielun, ja tämä tyhjiö näyttää nyt täyttyvän.

– Islamismi täyttää tyhjiön, tyhjyyden, arkkipiispa sanoi.

– Idässä katsomme Eurooppaa usein kateellisina. Mutta me olemme säilyttäneet luonnolliset arvot: perheen puolustamisen, elävän uskon, ylpeyden identiteetistämme ja juuristamme. Kaikki asiat, joiden näen hitaasti katoavan Euroopasta.

Arkkipiispa pelkää enemmän Euroopan kuin Irakin puolesta.

– Tässä olemme jotenkin menettäneet kaiken; kulttuurin ja sivilisaation tärkeys kielletään. Ja joskus avataan ovi fundamentalistisille tai salafistisille liikkeille, jotka vähitellen pakottavat ideologiansa ympärillään oleville, jotta näistä tulisi vihan ja epäkunnioituksen välittäjiä sitä haluaville maille.

Arkkipiispa varoitti myös, että eurooppalaiset suhtautuvat maahanmuuttoon epäitsekkäästi ymmärtämättä, keitä heidän maihinsa tulee ja mitkä tulijoiden aikomukset ovat.

Eurooppa on naiivi terrorismin ja hallitsemattoman ja valvomattoman maahanmuuton edessä, arkkipiispa Michaeel uskoo.

– Kaikki nämä ihmiset eivät tule rakastamaan teitä tai palvelemaan maita, jotka toivottavat heidät tervetulleeksi, hän varoitti.

– Jos ette hallitse ja taistele lainsuojattomia ja niitä vastaan, jotka kieltäytyvät maanne arvoista ja ihmisoikeuksista ja asettavat omat lakinsa, menetätte elämäntapanne, kulttuurinne, rauhanne.

– Mitä tulee terrorismiin, jos ette saa sitä katoamaan lakien avulla ja olemalla luja, te ja lapsenne polvistutte vaaran edessä, hän sanoi.

– Meidän täytyy pelätä vääriä jumalia, orjuuttajia, väkivaltaa ja miekkaa, emmekä saa kääntyä pois rakkauden ja rauhan Jumalasta, hän lisäsi.

– Kristityt ympäri maailmaa kokevat todellisen koettelemuksen ja joutuvat luovuttamaan marttyyreja miekan ja väkivallan jumalan vuoksi.

– Valitettavasti myös teidän marttyyrejanne on murhattu saman ideologian ja samojen fanaattisten ryhmien toimesta, hän sanoi.

– Koko Euroopassa ihmiset kaatuvat ekspansionistisen islamistisen ideologian takia.

– Isä Hamel [islamistit murhasivat Ranskassa vuonna 2016 katolilaisen papin Jacques Hamelin katkaisemalla tämän kaulan] ja hänen murhansa, kuten monet muutkin viattomat uhrit Euroopassa, olisi pitänyt lisätä tietoisuutta ja valppautta.

– Harmi, että näin ei ollut”, arkkipiispa totesi. ”Eurooppa: Herää.”

Lähde Breitbart.