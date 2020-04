Irakilainen ISIS-taistelija oikeudessa Saksassa – tappoi orjaksi ottamansa 5-vuotiaan jesiditytön janoon näännyttämällä

Hessenin korkeimmassa oikeudessa Frankfurtissa on alkanut oikeudenkäynti irakilaista ISIS-taistelijaa vastaan. Hän on syytteessä kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista, murhasta ja ihmiskaupasta sekä terroristisen järjestön jäsenyydestä.

Syytteen mukaan on Taha Al-J. osallistunut ISIS:n toimintaan Syyriassa, Irakissa ja Turkissa vuosina 2013-2019. Tuona aikana hän on osallistunut kansanmurhaan jesidejä vastaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan, sotarikoksiin, syyllistynyt ihmiskauppaan sekä viisivuotiaan jesiditytön murhaan.

Syytetty on maaliskuussa 2013 aloittanut kotimaassaan Irakissa toimintansa ISIS:n piirissä, liittynyt sen jäseneksi osallistuen taistelutoimiin. Vuoden 2015 alusta hän on ollut Syyrian Rakkassa sharia-henkisen uudelleenkasvatustoimiston johdossa. Tuossa tehtävässä hän on järjestänyt ”Bait Al Muhajerat” -nimisessä naistentalossa pidettyjä istuntoja.

Syyskuussa 2015 hän siirtyi Turkkiin, Samsunin kaupunkiin, jossa hän järjesteli ISIS:n lukuun majoitusta naisille. Heinäkuussa 2018 Taha Al-J. aloitti erilaisten räjähteiden valmistamisen ISIS:n tarpeisiin sekä opasti toista taistelijaa niiden valmistamisessa.

Syytetty oli kesän 2015 alkaessa ostanut jesidi-vähemmistöön kuuluvan naisen ja tämän viisivuotiaan tyttären orjaksi. Naisia ja lapsia oli kaupan Syyriassa ISIS:n eräässä tukikohdassa, jesideihin kohdistuneen terrorisoinnin ja tuhoamisen jälkeen. Näitä ihmisiä ostettiin ja myytiin useammassa otteessa. Heitä oli otettu vangiksi vuoden 2014 aikana.

Jesidismi Jesidismi on etninen uskonto, johon ei ole mahdollista kääntyä tai josta ei jesidien oman käsityksen mukaan ole mahdollista luopua. Jesidismi on yhdistelmä zarathustralaisuutta, manikealaisuutta, juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Jesidejä on lähinnä Irakin, Syyrian ja Kaukasuksen alueella, eniten Irakissa, ja kansallisuudeltaan he ovat kurdeja.

Taha Al-J. oli kuljettanut jesidinaisen ja lapsen kesän 2015 alussa kotiinsa Fallujaan. Hän oli pitänyt heitä vankinaan kotitaloustöissä sekä pakottanut islamistisiin uskonnollisiin sääntöihin. Kumpikin kärsi aliravitsemuksesta. Rangaistuksena heitä myös lyötiin toistuvasti.

Myöhemmin kesällä 2015 oli Taha Al-J. jälleen kerran rankaissut naista ja lasta. Tyttö oli laskenut alleen patjalle, jolloin mies oli tullut raivon valtaan ja ajanut naisen talosta 50 asteen helteeseen. Tytön huudettua äitinsä perään oli mies kahlinnut heikossa kunnossa olleen tytön helteen armoille. Tyttö kuoli.

Oikeuden ensimmäisessä istunnossa 24. huhtikuuta tapahtuneen syytteen luennan jälkeen syytetyllä oli tilaisuus lausua syytteestä käsityksensä. Hänellä ei ollut mitään sanottavaa. Jutun käsittely jatkui 27. huhtikuuta. Kaikkiaan käsittelyä varten on varattu 23 istuntopäivää.

Lähde Hessenin tuomioistuin (1, 2)