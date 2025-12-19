Irakilainen kotihoidon työntekijä raiskasi satavuotiaan vanhuksen – ei karkoteta Ruotsista

Södertörnin käräjäoikeus tuomitsi irakilaisen hoitajan raiskauksesta, mutta katsoi karkotuksen olevan ”liian ankara seuraamus”.

Satavuotias nainen joutui lokakuussa 2025 järkyttävän rikoksen uhriksi omassa kodissaan Tukholmassa. Häntä hoitanut 38-vuotias irakilainen Shakir Mahmoud Shakir käytti hyväkseen naisen korkeaa ikää, heikkoa terveyttä ja riippuvuutta hoivapalveluista. Käräjäoikeus katsoi, että mies syyllistyi raiskaukseen, ja tuomitsi hänet neljän vuoden vankeuteen.

Tuomioistuin totesi, että mies työnsi sormia tai esineitä naisen intiimialueelle, vaikka tämä selkeästi vastusti ja pyysi lopettamaan. Syyttäjä vaati teon luokittelua törkeäksi raiskaukseksi, mutta oikeus arvioi tapahtumien vakavuuden jäävän ”normaalin perusraiskauksen” tasolle.

Uhri kertoi kuulusteluissa, että hän on tapahtuman jälkeen kärsinyt pelosta ja ahdistuksesta, eikä uskalla enää liikkua pimeällä. ”Haluan vain paeta tätä kauheutta,” nainen sanoi.

Toinen syyte kaatui

Shakir syytettiin myös samankaltaisesta teosta toista vanhusta kohtaan. Nainen kertoi joutuneensa väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi kylpyhuoneessa, kun hoitaja auttoi häntä. Hän menetti tajuntansa kivusta ja epäili, että mies oli hänen takanaan. Käräjäoikeus kuitenkin vapautti syytetyn, koska tapahtumahetkeä ja tekijää ei voitu varmuudella todistaa.

Vankeus ilman karkotusta

Tuomioistuimen mukaan rikos oli erityisen raskauttava, koska se tehtiin virkatehtävissä ja merkitsi vakavaa luottamuksen väärinkäyttöä. Nainen sai 220 000 kruunua korvauksia, joista suurin osa kärsimyskorvausta. Lisäksi mies määrättiin maksamaan rikosuhrimaksu Brottsofferfondenille.

Syyttäjä vaati kymmenen vuoden karkotusta, mutta oikeus hylkäsi vaatimuksen. Perusteluna oli miehen ”vahva side ja integroituminen” Ruotsiin: hän on asunut maassa nuoruudestaan lähtien, puhuu sujuvaa ruotsia ja hänellä on alaikäinen tytär, joka on Ruotsin kansalainen.

Rikoshistoria ei riittänyt

Shakir esiintyy seitsemässä kohdassa rikosrekisterissä. Hänet tuomittiin vuonna 2021 muun muassa väärän asiakirjan käytöstä, ja keväällä 2025 rattijuopumuksesta sekä vähäisestä huumausainerikoksesta. Silti oikeus katsoi, että karkotus olisi ”liian ankara seuraamus”.

Tuomion allekirjoittivat käräjätuomari Mohamed Ali sekä kolme lautamiestä: Inger Grönberg (MP), Pran Malhotra (S) ja Eva Svalling.

Lähde: Fria Tider

