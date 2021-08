Irakilainen kuoli Valko-Venäjällä – Minsk syyttää Vilnaa

Valko-Venäjän rajavartiolaitos ilmoitti miehen kuolemasta. Vahvistamattomien tietojen mukaan aivan rajan läheisyydessä olevan kylän asukkaat löysivät pahoin piestyn miehen.

Infomigrants-sivuston mukaan mies on irakilainen. Mies kuoli annetusta avusta huolimatta. Puolan valtion TV kertoi, että ei ole tiedossa yrittikö hän aiemmin ylittää rajan.

Liettuan rajavartiolaitos ilmoitti, että se sai tietää tapauksesta median kautta. Puolustusministeri Arvydas Anusauskas totesi, että kyse on provokaatiosta ja lähiaikoina saattaa ilmaantua uusia tapauksia.

Tapauksesta ilmoitti ensimmäisenä Telegram-kanava Puł Pierwogo, joka kytkeytyy Aljaksandr Lukašenkan lehdistöpalveluun. Minskin hallitukselle myönteiset mediakanavat ovat alkaneet syyttää Vilnaa ja kirjoittaneet, että ”liettualaiset tappavat maahanmuuttajia”. Oppositio puolestaan syytti murhasta Valko-Venäjän hallintoa.

Liettuan rajavartiolaitos on ilmoittanut, että se on viime vuorokauden aikana ottanut kiinni 35 henkilöä. Määrä on paljon vähemmän kuin edeltävien päivien aikana. Tähänastinen ennätys tehtiin 2. elokuuta, jolloin pidätettiin 287 henkilöä.

Määrän lasku johtuu Liettuan tekemistä uusita ratkaisuista. Vilna ilmoitti tiistaina, että siirtolaiset pakotetaan palaamaan takaisin Valko-Venäjälle ja heitä kannustetaan käyttämään virallisia rajanylityspisteitä. Liettuan sisäministeriö on sallinut voimankäytön.

Rajavartiolaitos ilmoitti, että se ei kykene antamaan tarkempaa rajalla käännytettyjen henkilöiden lukumäärää. Sieltä kerrottiin kuitenkin, että se on suurempi kuin vuorokauden ensimmäisellä puoliskolla tiistaina. Silloin määrä oli 180 henkilöä.