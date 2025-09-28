Irakilainen sarjakähmijä ahdistelee naisia ja lapsia jatkuvasti Saksassa – vapautetaan joka kerta

Koska miestä ei saada vangituksi, syyttäjä yrittää saada asetettua hänet mielisairaalaan.
Oikeus Saksan Dresdenissä käsittelee 23-vuotiaan irakilaismiehen tapausta, jolla ei syyttäjän mukaan ole minkäänlaista kykyä hallita seksuaalisia mielijohteitaan tämän kouriessa jatkuvasti naisia ja lapsia.
Irakilainen muun muassa tarttui 22-vuotiaan naisen takapuoleen Dresdenin tuomiokirkon edustalla ja ahdisteli 17-vuotiasta Blasewitzissä. Molemmissa tapauksissa uhrit onneksi kykenivät puolustautumaan arabin seksuaaliselta väkivallalta. Eräässä tapauksessa mies oli kuitenkin kohdistanut rikoksensa vasta 10-vuotiaaseen tyttöön koulun lähettyvillä.
Poliisi oli useimmissa tapauksissa ottanut ahdistelijan kiinni, mutta tämä vapautettiin joka kerta jatkamaan rikoksiaan.
Arabi on alun perin saapunut turvapaikanhakijana Ruotsiin, mutta tapaa rampata jatkuvasti Saksassa. Karkotus Ruotsiin ei ole koskaan estänyt tätä ilmestymästä uudestaan Saksaan.
Syyttäjä haluaa selvitettävän, onko irakilainen skitsofreeninen ja voisiko hänet sulkea pysyvästi mielisairaalaan. Myös miehen karkottaminen on mahdollisena suunnitelmana, mutta Ruotsiin takaisin lähettäminen ei kokemuksen perusteella toimi.
”Irak olisi paras ratkaisu. Hän todennäköisesti palaisi Ruotsista,” eräs asian liittyvä sisäpiiriläinen oli kommentoinut. Irak ei kuitenkaan todennäköisesti ole halukas ottamaan kyseistä kansalaistaan takaisin.
Lähde: Remix News
Kannattaisiko kokeilla ihan karkoitusta kotiinsa?
Länsimaat on muuttunut aivan kädettömiksi kun kaiken ”ihmisoikeushössötyksen” takia täällä ei enää pystytä suojelemaan omaa väestöä tai edes omia lapsia.