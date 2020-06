Irakilaisia turvapaikanhakijoita ohjataan yrittäjiksi – jo kaksi on saanut työtarjouksen

Suomi ja Irak, turvapaikanhakijat ja yrittäjyys. Tässä ovat lähtökohdat, joista Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu pyrkii saamaan irakilaisia turvapaikanhakijoita työllistymään.

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Laurea Ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama Tulevaisuuden polku -niminen hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin sisäasioiden AMIF-rahastosta.

Hankkeessa on vahvistettu 30 maahanmuuttajataustaisen turvapaikanhakijan yrittäjyysvalmiuksia ja kasvatetaan ymmärrystä yrittäjyyden mahdollisuuksista. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut luoda yrittäjyysvalmiuksia kehittävä koulutuskokonaisuus, jossa otetaan huomioon Irakin markkinoiden ja yhteiskunnan erityispiirteet.

On myös pureuduttu turvapaikanhakijoiden osaamiseen – mitä he työhistoriansa perusteella osaavat, millaisia ideoita yrittäjyydestä heillä itsellään on? Tärkeää on ollut nostaa esiin turvapaikanhakijoiden kokemukset ja näkemykset sekä suomalaisesta että irakilaisesta yrityskulttuurista. Se, mikä myy Suomessa, ei välttämättä sellaisenaan myy Irakissa.

Hankkeeseen on ilmoittautunut noin kymmenen yritystä, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan yritystoimintaansa Irakiin ja jotka tarvitsevat yhtiökumppanin, alihankkijan tai työvoimaa. Turvapaikanhakijat on ohjattu heidän ilmoittamansa kiinnostuksen perusteella yrityksiin, ja tähän mennessä kaksi heistä on jo saanut yrityksestä työtarjouksen.

Hankkeen aikana on myös laadittu maahanmuuttajille ja yrityksille opas, jonka tarkoituksena on vahvistaa yritysten ja turvapaikanhakijoiden yhteistyötä sekä auttaa turvapaikanhakijaa luomaan yhteistyösopimus yrityksen kanssa.