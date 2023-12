Irakilaiskaksikko joukkoraiskasi naisen ja virtsasi hänen päälleen risteilyaluksella – oikeus antaa miesten jäädä Ruotsiin, koska he ovat ”integroituneet”

Syyttäjä oli vaatinut ulkomaalaisten joukkoraiskaajien karkottamista tuomionsa suorittamisen jälkeen, mutta tuomioistuin hylkäsi tämän pyynnön.

Kaksi irakilaista maahanmuuttajaa jää Ruotsiin suoritettuaan vankeusrangaistuksensa ruotsalaisnaisen joukkoraiskauksesta risteilyaluksella. Oikeus hylkäsi syyttäjän karkottamispyynnöt, koska kaksikon katsottiin ”integroituneen” ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

Mazin Al-Sharash, 36, tuomittiin kuudeksi vuodeksi ja Akar Bajorani, 32, viideksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi törkeästä naisen raiskauksesta Tukholman ja Maarianhaminan välisellä 24 tunnin risteilyllä 10. syyskuuta tänä vuonna.

Tukholman käräjäoikeus kuuli, kuinka kaksikko oli tarttunut naiseen ja vienyt hänet hyttiin ennen kuin he olivat lyöneet häntä kasvoihin, repineet hiuksista, sylkeneet ja virtsanneet hänen päälleen sekä molemmat raiskanneet hänet neljän tunnin mittaisen pahoinpitelyn aikana.

Tuomioistuin totesi tuomion käsittelyssä, että kaksikko oli ”toiminut erityisen piittaamattomasti ja raa’asti”.

Syyttäjä oli vaatinut ulkomaalaisille joukkoraiskaajille karkotuspäätöstä tuomion suorittamisen jälkeen, mutta oikeus hylkäsi tämän pyynnön.

Se katsoi, että Al-Sharashista, joka oli saapunut Ruotsiin Irakista jo vuonna 2018, oli tullut Ruotsin kansalainen vuonna 2021, ja siksi häntä ei olisi asianmukaista karkottaa. Kansalaisuudestaan huolimatta Al-Sharash tarvitsi arabian kielen kääntäjän avustamaan häntä oikeudenkäynnin aikana.

Bajorani tuli Ruotsiin Irakista vuonna 2008 teini-ikäisenä, mutta hänellä ei ole Ruotsin kansalaisuutta. Hänen katsottiin kuitenkin ”integroituneen” ruotsalaiseen yhteiskuntaan, koska hänellä on kaksi lasta, jotka ovat Ruotsin kansalaisia, ja hän odottaa kolmatta lasta. Hän myös osaa ruotsin kieltä.

”Bajorani on integroitunut oppimalla ruotsia ja elättämällä itsensä työllä, pääasiassa taksinkuljettajana”, oikeuden tuomiossa luki Samnytt-uutistoimiston siteeraamana.

Syyttäjä Emma Svedberg paljasti tuomion antamisen jälkeen, että hän harkitsee valitusta tuomioistuimen päätöksestä, joka on hänen mielestään liian lievä rikoksen vakavuuteen nähden.

”Mielestäni on tyydyttävää, että molemmat miehet on tuomittu törkeästä raiskauksesta. Samalla käräjäoikeus on päätynyt lyhyempään vankeusrangaistukseen kuin mitä olen pyytänyt”, Svedberg sanoi.

”Käräjäoikeus ei ole päätynyt siihen, että mies, jonka karkottamista pyysin, pitäisi karkottaa”, hän lisäsi.

Lähde: Samnytt