Irakilaismies järkytti alaikäistä tyttöä kielisuudelmalla kirjastossa

Alaikäinen tyttö ja 1968 syntynyt irakilaismies olivat samaan aikaan kirjastossa maaliskuussa 2017. Kun tyttö oli poistumassa kirjastosta ystäviensä kanssa, hän joutui juttusille irakilaismiehen kanssa.

Tyttö ja irakilaismies keskustelivat arabiaksi ja tyttö luuli, että mies on hänen isänsä tuttu ja tarvitsee tulkkausapua.

Yllättäen mies lähestyi tyttöä ja veti tätä kädestä.

– Älä pelkää mä vaan pussaan sua, mies sanoi arabiaksi, suuteli tyttöä poskelle ja sitten suulle työntäen kielensä tytön suuhun. Tytön kertoman mukaan mies myös sanoi ”anna kova pusu”.

Tyttö pelästyi kovasti, sillä arabikulttuurissa tuttuja ja lähisukulaisia kätellään ja halataan, mutta vieraat henkilöt eivät saa antaa suudelmaa lapselle edes poskelle.

Tyttö ”jäätyi” ja tärisi pelosta. Hänen lippalakkinsa putosi lattialle. Kaikki tapahtui niin nopeasti, että tyttö ei ehtinyt järkytykseltään reagoida.

Tyttö ei saanut kerrottua tapahtuneesta heti vanhemmilleenkaan. Syynä oli pelko. Tapahtumaa seuranneen viikonlopun ajan kirjaston tapahtumat pyörivät tytön mielessä. Ruoka ei maistunut, eikä tyttö kyennyt nukkumaan.

Muutaman päivän kuluttua tyttö kävi veljensä kanssa kirjastossa, missä häntä kehotettiin tekemään rikosilmoitus.

Käräjäoikeus katsoi tytön äidin tavoin, että lapsen suulle suuteleminen on omituista, sellainen aiheuttaa häpeää ja on noloa myös arabikulttuurissa. Suuteleminen suulle on intiimiä ja teko oli luonteeltaan seksuaalinen.

Vaikka kaikki osapuolet ovatkin saapuneet Suomeen Irakista, he eivät entuudestaan tunteneet toisiaan, joten tuttavuuskaan ei voinut olla syy äkilliseen suutelemiseen.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja määräsi tälle lokakuussa 2019 rangaistukseksi 4 kuukautta ehdollista vankeutta.

Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hän väitti vain jututtaneensa tyttöä tämän ajanviettotavoista mutta ei ollut suudellut lasta suulle. Joka tapauksessa tuomio tulisi lukea seksuaalisen hyväksikäytön sijaan enintään seksuaalisesta ahdistelusta ja rangaistus lieventää sakkorangaistukseksi.

Helsingin hovioikeus totesi, että videotallenteet kirjastosta tukivat lapsen kertomusta eikä irakilaismiehen syyllisyydestä jäänyt epäilystä. Hovioikeus ei siten muuttanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiota.

Lähteet Helsingin hovioikeuden ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiot.