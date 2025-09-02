Irakilaista turvapaikanhakijaa syytetään tytön työntämisestä junan eteen

Irakista kotoisin olevaa kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa on syytetty 16-vuotiaan tytön tappamisesta Saksassa työntämällä hänet vastaantulevan junan eteen.

Göttingenin syyttäjänvirasto kertoi perjantaina pidättäneensä 31-vuotiaan irakilaisen miehen epäiltynä siitä, että hän oli työntänyt 16-vuotiaan tytön junaraiteille ja haavoittanut häntä kuolettavasti Friedlandin asemalla 11. elokuuta.

Vaikka poliisi oli aluksi epäillyt tapausta onnettomuudeksi, Irakin kansalaisen DNA:ta löytyi myöhemmin kuolleen tytön olkapäästä, kertoo saksalainen Die Welt -lehti.

Poliisi oli haastatellut miestä pian tytön traagisen kuoleman jälkeen, minkä jälkeen hän kiisti osallisuutensa ja hänen testinsä antoi positiivisen tuloksen alkoholin käytöstä.

Syyttäjien mukaan epäilty oli alun perin joutunut poliisin kanssa tekemisiin vuonna 2022, kun hän haki turvapaikkaa Saksasta. Hakemus kuitenkin hylättiin saman vuoden joulukuussa, ja tämän vuoden maaliskuussa annettiin karkotusmääräys Liettuaan Dublin-asetuksen nojalla, jonka mukaan EU-maat voivat lähettää väitetyt turvapaikanhakijat takaisin siihen jäsenvaltioon, jossa he tulivat ensimmäisen kerran EU:n alueelle.

Heinäkuussa Hannoverin piirituomioistuin kieltäytyi kuitenkin antamasta karkotuspidätysmääräystä, joten hän sai oleskella vapaana Saksan kaduilla maastapoistamisprosessin jatkuessa.

Pidätyksensä jälkeen irakilainen maahanmuuttaja vetosi tiettävästi vaitiolo-oikeuteensa, ja hänet on sittemmin sijoitettu psykiatriseen sairaalaan, koska hänen väitetään osoittaneen ”henkisen sairauden merkkejä” rikospaikalla ja koska hänellä on aiemmin diagnosoitu ”vainoharhainen skitsofrenia”.

Vielä ei ole päätetty, vangitaanko mies vai määrätäänkö hänet psykiatriseen sairaalaan, jos hänet tuomitaan 16-vuotiaan tytön murhasta.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: