Irakin entinen puolustusministeri haluaa asua Ruotsissa – valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Ruotsin verovirasto ja hallinto-oikeus estivät Irakin entisen puolustusministerin muuton Ruotsiin, mutta Najah al-Shammari ei ole antanut periksi. Al-Shammari haluaa asua Ruotsissa ja on valittanut aiemmista päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Najah al-Shammari – tai kuten häntä Ruotsissa kutsutaan, Najah Hasan Ali Al-adeli – nousi otsikoihin kun kävi ilmi, että mies toimi Irakin puolustusministerinä ja samaan aikaan nautti ruotsalaisesta sosiaaliturvasta.

Najah Hasan Al-adeli oli Ruotsissa tuntematon siihen saakka kunnes hänet nimitettiin Irakin puolustusministeriksi vuonna 2019, tosin nimellä Najah al-Shammari.

Irakissa epäiltiin, että al-Shammarilla on Ruotsin ja Irakin kaksoiskansalaisuus, mutta mies kiisti epäilykset. Ruotsiin vuonna 2011 saapunut al-Shammari oli kuitenkin saanut Ruotsin kansalaisuuden jo vuonna 2015.

Vaikka mies, vaimo ja lapset asuivat Irakissa, Ruotsi maksoi heille asumistukea ja lapsilisiä. Ruotsin sosiaaliviranomaisille laatimissaan sosiaalietuushakemuksissa al-Shammari ilmoitti olevansa työtön ja elävänsä sosiaaliturvan varassa.

Pariskuntaa tutkittiin Ruotsissa sosiaaliturvan väärinkäytöstä ja väestörekisteririkoksesta, mutta poliisitutkinta lakkautettiin, koska riittäviä todisteita petoksesta ei löytynyt.

Tutkinnan lakkauttamisen jälkeen al-Shammari palasi Ruotsiin ja jätti Solnan verovirastoon ilmoituksen paluusta.

Verohallinto ei hyväksynyt al-Shammarin paluuilmoitusta, sillä hänellä on koti Irakissa ja hänen jättämänsä asiakirjat on helppo väärentää.

Al-Shammari valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka tuki verohallinnon päätöstä estää miehen rekisteröityminen Ruotsiin.

Nyt al-Shammari on kertonut haluavansa asua Ruotsissa ja hänellä on esittää oikeudelle uutta tietoa. Siksi mies on jättänyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lähteet Bulletin, Kansalainen.