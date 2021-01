Irakin lähetystöneuvos: ”Irak ei ole enää vaarallinen maa”

Irakin lähetystöneuvos Tania Hussein korostaa, että Irak ei ole enää vaarallinen maa ja toivoo, että suomalaiset yritykset palaisivat Irakin markkinoille.

Tania Hussein saapui Suomeen elokuussa 2020 ja toimii lähetystöneuvoksena Irakin suurlähetystössä Suomessa.

Iltalehden haastattelussa lähetystöneuvos korostaa, että Irak ei ole enää vaarallinen maa.

– ISISistä olemme mielestäni päässeet eroon. Irakissa on yhä joitain ISISin soluja, mutta sota ISISiä vastaan on voitettu.

Merkittävin maata vaivaa ongelma on korruptio. Lähetystöneuvos kuitenkin uskoo, että keväällä 2020 tehtäväänsä valitun Mustafa al-Kadhimin kanssa korruption kitkeminen onnistuu.

Hussein muistuttaa, että Irakista on saapunut länsimaihin viime vuosikymmenien aikana kolmenlaisia ryhmiä: Saddam Husseinin aikana maasta muuttaneet, Saddamin kaaduttua pois lähteneet sekä ISIS-järjestön vastaisen sodan aikana 2010-luvulla maasta muuttaneet.

Ryhmien taustat ovat tyystin erilaiset.

– Saddamin aikana tulleilla on usein hyvä koulutus. ISISin vastaisen sodan vuoksi paenneiden koulutustaso on monesti alhainen. Siinä välissä tulleilla on paljon erilaisia ongelmia, joihin en tässä yhteydessä halua paneutua, lähetystöneuvos toteaa.

Kun maa ei nyt enää ole vaarallinen, lähetystöneuvos Hussein toivoo, että myös suomalaisyritykset saapuisivat jälleen Irakiin.

Jo vuonna 2017 Irakin silloinen pääministeri Haidar al-Abadi kutsui kansalaisiaan palaamaan kotiinsa, jossa tarvitaan voimia maan uudelleen rakentamiseen.

– Meidän etumme olisi, että kansalaisemme palaisivat kotiinsa. Me emme halua, että kansalaisemme asuvat ulkomailla pakolaisina. Me teemme kaikkemme, että tuhotut alueet jälleen rakennetaan ja siinä tarvitaan kaikkien kansalaisten apua, al-Abadi kertoi.

Irak voisi saada kipeästi kaipaamaansa työvoimaa kielteisen turvapaikkapäätöksen länsimaissa saaneista kansalaisistaan, mutta monet eivät halua palata kotimaahansa, jossa elintaso on alhaisempi kuin länsimaissa.

Toisaalta Irak ei ota vastaan kansalaisiaan, jotka eivät halua palata. Maahanmuuttoministeri Evan Fayeq kertoi lokakuussa 2020, että maa ei ota vastaan kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita ns. pakkopalautuksina.

Lähteet Iltalehti, Kansalainen (1, 2).