Irakin turvallisuusjoukot pidättivät ISIS-muftin – vietiin pois lava-autolla koska ei mahtunut henkilöautoon

Irakin turvallisuusjoukot pidättivät keskiviikkona erikoisoperaatiossaan islamilaisen valtion muftin, Shifa’a Al-Ni’mah:n (myös Abu ‘Abdel-Bari). Pidätys tapahtui Nineveh’n hallintoalueella.

135-kiloinen ISIS-saarnamies piti kuljettaa pois lava-autolla, sillä poliisit eivät saaneet häntä mahtumaan henkilöautoon.

This 130-kg ISIS preacher had to be carted from his hideout in a truck after cops failed to get him into a carhttps://t.co/AS2b86nefD

— News Nation (@NewsNationTV) January 17, 2020