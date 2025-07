Iran lopettaa yhteistyön IAEA:n kanssa – Yhdysvallat: ”Mahdotonta hyväksyä”

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian on määrännyt, että maan yhteistyö Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa lopetetaan, kertoo iranilainen valtion televisio AP:n mukaan.

Ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel tekivät ilmaiskuja Iranin tärkeimpiin ydinvoimaloihin.

Mitä keskeyttäminen käytännössä tarkoittaa, on vielä epäselvää, mutta sen odotetaan vaikeuttavan huomattavasti IAEA:n mahdollisuuksia valvoa Iranin ydinohjelmaa.

Määräys tulee sen jälkeen, kun parlamentti on hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan hallitus on velvollinen keskeyttämään välittömästi kaiken yhteistyön IAEA:n kanssa ydinsulkusopimuksen (NPT) ja siihen liittyvän valvontasopimuksen mukaisesti, kunnes tietyt ehdot on täytetty – muun muassa Iranin ydinlaitosten ja tutkijoiden turvallisuustakuut.

Päätöksestä huolimatta ulkoministeri Abbas Araghchi vihjaa CBS Newsin haastattelussa, että iranilaiset ovat edelleen avoimia neuvotteluille Yhdysvaltojen kanssa, vaikka hän ei usko neuvottelujen jatkuvan lähiaikoina.

Israelin ulkoministeri Gideon Saar on tuominnut päätöksen ja kutsunut Iranin päätöstä sosiaalisessa mediassa ”skandaaliseksi” kieltäytymiseksi noudattamasta kansainvälisiä sitoumuksiaan. Saar kehottaa nyt Euroopan maita ottamaan uudelleen käyttöön YK:n pakotteet niin sanotun snapback-mekanismin avulla, joka sisältyy vuoden 2015 ydinteknologiasopimukseen.

Toistaiseksi Iran ei ole mennyt niin pitkälle, että se olisi kokonaan irtisanoutunut ydinsulkusopimuksesta ja ryhtynyt rakentamaan ydinpommia. Teheran on kuitenkin jo aiemmin rikastanut uraania 60 prosenttiin ja sillä on riittävästi materiaalia useiden ydinaseiden valmistamiseen, jos se päättäisi valita tämän tien.

Israelin ilmaiskujen aloittaminen 13. kesäkuuta on tiettävästi tuhonnut suuren osan vallankumouskaartin johdosta ja kohdistunut ballistisiin ohjuksiin ja ydinlaitoksiin. Iran väittää, että iskuissa kuoli 935 ihmistä, joista 38 oli lapsia. Itsenäiset ihmisoikeusjärjestöt maanpaossa ilmoittavat kuitenkin, että yli 1 100 ihmistä on kuollut, mukaan lukien useita satoja siviilejä.

Planet Labsin ja Maxarin satelliittikuvat osoittavat, että iranilaiset viranomaiset tarkastavat parhaillaan vahinkoja Fordowin laitoksessa, joka on rakennettu syvälle vuoreen Teheranin lounaispuolelle ja johon amerikkalaiset niin sanotut bunkkerinmurtajat ovat iskeneet 22. kesäkuuta.

IAEA ei ole vielä saanut Teheranilta virallista ilmoitusta päätöksen laajuudesta. Sisäpiirin diplomaatti kertoo kuitenkin AP:lle, että tarkastajia ei ole vielä käsketty poistumaan maasta.

Yhdysvallat tuomitsee Iranin yhteistyön keskeyttämisen IAEA:n kanssa

Iranin yhteistyön keskeyttäminen YK:n ydinvalvontaviraston, Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa on ”mahdotonta hyväksyä”, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Tammy Bruce keskiviikkona. Terävä kritiikki tulee keskellä kasvavaa kansainvälistä huolta Teheranin päätöksestä vähentää yhteistyötään viraston kanssa, mukaan lukien lisääntyvät hyökkäykset IAEA:n pääjohtajaa Rafael Grossia vastaan.

Washingtonissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa Bruce kehotti Irania jatkamaan täysimääräistä yhteistyötä IAEA:n kanssa ja varoitti, että sen nykyinen linja heikentää alueellista vakautta ja maailmanlaajuisia ydinsulkusopimuksen noudattamista koskevia ponnisteluja.

”Käytämme sanamuotoa ‘mahdotonta hyväksyä’, sillä Iran päätti keskeyttää yhteistyön IAEA:n kanssa juuri silloin, kun sillä on mahdollisuus muuttaa suuntaa ja valita rauhan ja vaurauden tie”, hän sanoi. Yhdysvallat toisti tukensa IAEA:n tehtävälle ja kehotti Irania palaamaan viipymättä yhteistyöhön viraston kanssa.

Lähde: AP

