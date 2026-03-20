Iran teloitti Ruotsin kansalaisen – väitettiin Mossadin vakoojaksi

20.3.2026 11:04
Nina Metsälä
Kuvakaappaus Youtube.

Ruotsin ulkoministeriö vahvistaa: ruotsalainen kansalainen on teloitettu Iranissa. Teheran väittää hänen keränneen tiedustelutietoa Israelille.

Iranissa on keskiviikkona 18.3. pantu täytäntöön kuolemantuomio Ruotsin kansalaiselle Kourosh Keyvanille, jonka maan viranomaiset väittävät toimineen Israelin tiedustelupalvelu Mossadin hyväksi. Teloitus on herättänyt Ruotsissa voimakkaan poliittisen reaktion ja lisännyt painetta jo ennestään kireisiin suhteisiin Teheranin kanssa.

Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard (M) vahvisti tiedon Aftonbladetille ja kuvaili tapausta “syvästi järkyttäväksi”.

– ”Ajatukseni ovat hänen omaistensa luona, niin Ruotsissa kuin Iranissakin”, Stenergard sanoi.

Iran: Rekrytoitu Ruotsissa, toimi Israelin hyväksi

Iranilaismedioiden mukaan Keyvani olisi värvätty Mossadin palvelukseen jo vuonna 2023 Ruotsissa. Häntä syytettiin arkaluontoisten kohteiden kuvaamisesta ja tiedon välittämisestä Israelille. Iranin viranomaiset väittävät, että Keyvanin hallusta löytyi käteistä ja tiedustelutoimintaan liittyvää kalustoa.

Pidätys tapahtui kesällä 2025, samaan aikaan kun Iran ja Israel kävivät lyhyttä mutta intensiivistä 12 päivän sotaa. Teheran väittää, että Keyvani toimi aktiivisesti konfliktin aikana Israelin eduksi.

Ruotsi protestoi – suurlähettiläs kutsuttiin puhutteluun

Ruotsin ulkoministeriö kertoo ottaneensa Keyvanin tapauksen esille toistuvasti Iranin edustajien kanssa. Teloituksen jälkeen Iranin suurlähettiläs kutsuttiin välittömästi ulkoministeriöön.

Tapaus lisää painetta myös toisen Iranissa vangitun ruotsalaisen, tutkija Ahmadreza Djalalin, ympärillä. Djalalilla on ollut kuolemantuomio jo pitkään, ja Ruotsissa pelätään, että Iran käyttää länsimaiden kansalaisia poliittisina pelinappuloina.

