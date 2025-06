Iranilainen turvapaikanhakija kuristi naista uhrin omalla koiran talutushihnalla – ”liian vaarallinen karkotettavaksi”

Huolimatta kolmesta yrityksestä karkottaa iranilainen mies, viranomaiset totesivat, että mies oli ”liian vaarallinen karkotettavaksi” lentokoneella ilman asianmukaisia turvatoimia.

Toukokuun alussa 56-vuotias saksalainen nainen joutui iranilaisen maahanmuuttajan hyökkäyksen kohteeksi, kun tämä ryösti hänen koiransa puistossa. Nainen ryntäsi miehen perään, mutta tämä työnsi hänet maahan, polvistui hänen rinnalleen ja kuristi naista koiran talutushihnalla.

Glindessä, Schleswig-Holsteinissa tapahtunut välikohtaus päättyi melkein henkirikokseen, mutta naisen henki pelastui todistajan nopean toiminnan ansiosta. Poliisin lähde kertoi Bild-lehdelle, että nainen ”oli jo luopunut toivosta. Mies halusi kuristaa hänet – ja melkein onnistui siinä”.

Tämä häiriintynyt teko liittyy turvapaikanhakijaa koskevaan tapaukseen, mikä herättää vakavia kysymyksiä siitä, miksi mies oli vapaana ja edelleen maassa.

Epäilty, Ali S., on 32-vuotias iranilainen. Hänen turvapaikkahakemuksensa hylättiin ja hänelle määrättiin täytäntöönpanokelpoinen karkotusmääräys, mutta poliisi kieltäytyi poistamasta häntä maasta.

Iranilainen mies on terrorisoinut Glinden kaupunkia

Ali S. saapui Saksaan vuonna 2018 ja on aiemmin ollut poliisin huomion kohteena. Vuonna 2024 hän terrorisoi Glinden kaupungin hallintoa uhkaamalla työntekijöitä kuolemalla.

Pormestari Rainhard Zug reagoi sulkemalla kaupungintalon yleisöltä ja palkkaamalla yksityisen turvallisuusyrityksen valvomaan sisäänpääsyä aukioloaikoina. Toisin sanoen hän muutti luottamuksellisen yhteiskunnan sellaiseksi, jossa tarvitaan yksityistä turvallisuuspalvelua, aivan kuten uimahalleissa ympäri Saksaa, joissa nyt tarvitaan yksityistä turvallisuuspalvelua mellakoiden ja seksuaalisten väkivallantekojen estämiseksi.

Zug totesi, että mies on ”hallitsematon”, ja viittasi työntekijöiden raportteihin hänen äkillisestä ja epävakaasta käyttäytymisensä muutoksesta.

Ali S.:ää yritettiin toistuvasti suostutella lähtemään maasta vapaaehtoisesti, ja hän suostui siihen kolme kertaa. Schleswig-Holsteinin sosiaaliministeriö vahvisti kuitenkin, että ”kaikki tapaamiset epäonnistuivat, viimeisin lentoyhtiön kieltäydyttyä ottamasta häntä koneeseen”.

Tarkemmin sanottuna toukokuun alussa Iraniin suuntautuvan reittilennon lentäjä kieltäytyi ottamasta Ali S.:ää koneeseen, koska hän piti sitä liian riskialttiina.

Ministeriö totesi, että ”hänen väkivaltaisen käyttäytymisensä vuoksi kyseinen henkilö on nyt karkotettava turvallisuusjoukkojen saattamana. Iranin alueen tilanteen vuoksi liittovaltion poliisin on välttämätöntä järjestää turvallisuusjoukkojen saattajat”.

Tämä edellyttää uutta sopimusta hallitukselta, koska Iranilla ei ole, kuten monilla muillakaan mailla, karkotussopimusta Saksan kanssa. Lisäksi Ali S. ei ole iranilaisen passin haltija.

Kuten on toistuvasti osoitettu, byrokratia ja ”humanitaarinen” vasemmistolainen puuttuminen ovat muuttumassa tappaviksi Euroopassa, ja Ali S.:n karkottamisen epäonnistuminen vaikutti suoraan siihen, että vanhempi nainen melkein kuristettiin kuoliaaksi omalla koiran talutushihnallaan.

Epätoivoinen pormestari ilman vaihtoehtoja

Glinden pormestari Zug ilmaisi vihansa ja epätoivonsa kertoessaan laajoista ponnisteluistaan ottaa yhteyttä alueen maahanmuuttovirastoon, piirihallintoon, osavaltion parlamentin jäseniin ja sosiaaliministeriöön. Näistä yhteydenotoista huolimatta maahanmuuttovirasto piti kiinni kannastaan, että ”karkottamisen edellytykset eivät täyty”, mikä oli Zugin mielestä turhauttavaa.

Vastauksena Bildin kyselyyn Stormarnin piiri totesi, että sen sosiaalipsykiatrinen palvelu oli ”ollut useita kertoja yhteydessä kyseiseen henkilöön viimeisen 1,5 vuoden aikana. Millään yhteydenottokerralla ei ollut edellytyksiä psykiatriseen hoitoon lähettämiselle, koska hän ei ollut akuutissa vaarassa itselleen tai muille”.

Tämä lausunto annettiin siitä huolimatta, että pormestari viittasi kaupungin virkamiehille osoitettuihin konkreettisiin tappouhkauksiin.

Ali S. ei saapunut seurantakäynnille viimeisen epäonnistuneen maastapoistumisyrityksensä jälkeen 8. toukokuuta. Hän on tiettävästi tehnyt hyökkäyksen pian sen jälkeen. Ali S. on tällä hetkellä psykiatrisessa hoitolaitoksessa.

Syyttäjänvirasto on luokitellut rikoksen murhayritykseksi, kun taas tuomioistuin on luokitellut sen törkeäksi pahoinpitelyksi. Lopullinen oikeudellinen lopputulos on vielä epävarma, mutta kuten monissa muissakin tapauksissa Saksassa, epäilty ei välttämättä joudu vankilaan teoistaan, koska tuomioistuin katsoo hänen olevan ”psyykkisesti kykenemätön kantamaan vastuuta teoistaan”.

Maahanmuuttajien ”terrorisoimat” yksittäiset kaupungit ja kunnat ovat yleinen ilmiö Saksassa. Jotkut rikoksentekijät ovat syyllistyneet kymmeniin, joskus jopa yli 150 rikokseen, ilman että heille olisi koitunut merkittäviä seuraamuksia tai heitä olisi karkotettu maasta.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: