Iranilainen uutisankkuri joutui pommi-iskun kohteeksi suorassa lähetyksessä

BREAKING: The moment of the attack on IRIB (Iran State Broadcaster) pic.twitter.com/CVU26HHFub

Suorassa lähetyksessä naispuolinen uutisankkuri puhui ensin Israelin pommituksista Iraniin ja vannoi kostoa.

Sen jälkeen kuului voimakas pamaus – ruutu täyttyi savusta ja pölystä, ja miehen ääni huusi ”Allahu Akbar”.

Toinen IRIB:n työntekijä, Sahar Emami, jatkoi kuitenkin hyökkäyksestä raportointia suorassa lähetyksessä – voimakkaasti palavan televisiorakennuksen ulkopuolelta.

BREAKING: THE IRIB BUILDING HEADQUARTERS FROM WHICH ANCHOR SAHAR EMAMI IS BROADCASTING LIVE FROM pic.twitter.com/Y8f6yCsDEm

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 16, 2025