Iranilta suora uhkaus: Euroopan tukikohdat ovat nyt “laillisia kohteita”

Iran ilmoittaa, että sen vastustajien tukikohdat ovat “laillisia kohteita” – myös Euroopan maaperällä.

Iranin YK-suurlähettiläs Ali Bahreini antoi Genevessä lausunnon, joka nosti Lähi-idän kriisin uudelle, huomattavasti vaarallisem­malle tasolle. Bahreinin mukaan ”Euroopan alueella sijaitsevat sotilastukikohdat ovat “laillisia kohteita”, mikäli niitä käytetään Irania vastaan suunnattujen operaatioiden tukemiseen”.

Lausunto tuli samaan aikaan, kun Irakin kurdialueella kuoli ranskalainen sotilas iskussa, jonka teki Iran-myönteinen Ashab al-Kahf -ryhmä. Ryhmä ilmoitti kostavansa Ranskan läsnäolon Itäisellä Välimerellä ja uhkasi “kaikkia ranskalaisia intressejä” alueella.

Bahreinin viesti oli yksiselitteinen: Iran ei enää pidä Eurooppaa konfliktin ulkopuolisena alueena, jos eurooppalaiset tukikohdat osallistuvat Teherania vastaan suunnattuihin sotilaallisiin toimiin.

Lähi-idän sota leviämässä Eurooppaan?

Lähi-idän kriisi on edennyt kolmanteen viikkoonsa, ja Iranin retoriikka on muuttunut selvästi aggressiivisemmaksi. Bahreinin lausunto viittaa siihen, että Teheran on valmis laajentamaan konfliktia, mikäli se kokee lännen osallistuvan sotilaallisesti Irania vastaan.

Samaan aikaan Turkki ilmoitti, että iranilaiset ohjukset loukkasivat Turkin ilmatilaa, ja presidentti Recep Tayyip Erdoğan kutsui tekoa “anteeksiantamattomaksi”. Iran kiistää väitteet, mutta tapaus on jo vienyt konfliktin Naton alueelle.

Iskut Persianlahdella – Iran kiistää, todisteet kertovat muuta

Persianlahdella on raportoitu iskuista hotelleihin ja lentokenttiin Dubaissa ja Dohassa. Bahreini väitti raportteja “vahvistamattomiksi”, mutta dokumentoituja todisteita on julkaistu useista kohteista.

Iran pyrkii selvästi pitämään kiinni narratiivista, jonka mukaan se ei kohdistaisi iskuja siviilikohteisiin — mutta alueen tapahtumat kertovat toisenlaista tarinaa.

Eurooppa joutuu valitsemaan puolensa

Euroopan maat ovat tähän asti pyrkineet pysymään konfliktin ulkopuolella, mutta Ranskan sotilaan kuolema ja Iranin suora uhkaus tekevät tilanteesta uuden. Jos eurooppalaisia tukikohtia käytetään Yhdysvaltojen tai Israelin operaatioiden tukemiseen, Iranin mukaan ne muuttuvat “laillisiksi kohteiksi”.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Iran kohdistaa näin suoran varoituksen Eurooppaan.

Mitä seuraavaksi?

Nato on ilmoittanut olevansa “valmis puolustamaan jäseniään”, mutta liittouma ei ole vielä ryhtynyt virallisiin toimiin Irania vastaan. Tilanne on herkkä: yksikin väärä liike voi laajentaa konfliktin koko Eurooppaa koskevaksi kriisiksi.

