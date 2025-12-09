Irlanti kieltäytyy ottamasta lisää turvapaikanhakijoita ja valitsee maksajan roolin EU:n maahanmuuttosopimuksessa

EU:n maahanmuuttosopimus antaa jäsenmaille vaihtoehdon: ottaa vastaan siirtolaisia tai maksaa. Irlanti kallistuu jälkimmäiseen.
Irlanti on viime kuukausina joutunut vakavan maahanmuuttopaineen alle. Yli 1 600 turvapaikanhakijaa jäi ilman valtion tarjoamaa asuntoa toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Ongelma on kärjistynyt, sillä maan omat asuntomarkkinat ovat jo pitkään olleet kriisissä.
EU:n maahanmuuttosopimus antaa vaihtoehdon
Euroopan unionin uusi maahanmuuttosopimus tarjoaa jäsenmaille kaksi vaihtoehtoa: joko ottaa vastaan siirtolaisia muista jäsenmaista tai osallistua kustannuksiin rahallisesti. Irlanti on ilmoittanut kallistuvansa jälkimmäiseen ratkaisuun.
Rahaa Välimeren maille, ei lisäkiintiöitä
Käytännössä tämä tarkoittaa, että Irlanti tukee Välimeren maita, kuten Kreikkaa ja Italiaa, rahallisesti silloin kun ne joutuvat suurten siirtolaisaaltojen kohteeksi. Näin Dublin välttää lisäkiintiöiden vastaanottamisen, mutta osallistuu silti EU:n yhteiseen taakanjakoon.
Nopeammat rajatarkastukset ja palautukset osaksi sopimusta
Uusi sopimus sisältää myös tiukempia rajatarkastuksia, terveys- ja turvallisuusseulontoja sekä nopeutettuja palautuksia niille, joiden turvapaikkahakemukset hylätään. EU:n tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa maahanmuuton hallintaa.
Irlanti pohtii ulkoisia käsittelykeskuksia
Lisäksi EU:ssa harkitaan siirtolaiskäsittelyn siirtämistä unionin ulkopuolelle perustettaviin keskuksiin. Irlanti on ilmoittanut tutkivansa, voisiko tällainen malli soveltua myös sen omiin tarpeisiin.
Pitää oppia sanomaan vain ei kaikille epäedullisille pakotuksille. EU pysty mitään erikoisempia tekemään vaikka haistattelis joka päivä niille..
Maahanmuuttajien vastaanottaminen lopetettava, myös rahallinen tuki Etelän maille jäihin, maassa olevat pikavauhtia isiensä maille seurueineen. Länsimaiden hapatus ei yksinkertaisesti sovi kaikille, ei etenkään muuttajille.