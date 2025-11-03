Irlantilaiset protestoivat presidentinvaaleja äänestämällä ”tyhjää” – paikallispoliitikko ehdotti tukien poistamista rangaistukseksi

Kunnanvaltuutetun mielestä on aika alkaa rankaisemaan kansalaisia protestiäänien antamisesta.

Irlantilaisten ollessa kyllästyneitä poliittiseen teatteriin, jossa yksikään ehdokas ei todellisuudessa aja heidän asioitaan, he ovat alkaneet osoittamaan mieltään tuottamalla ennätyksellisen määrän hylättyjä ääniä maan presidentinvaaleissa.

Tilannetta on kuvattu ”poliittiseksi maanjäristykseksi” ja ”ennätykselliseksi protestiäänestämiseksi” Irlantilaisten antaessa 213 738 ”tyhjää” ääntä presidentinvaaleissa, joka on noin 13% koko maan äänistä. Vertauksena ainoastaan 1,2 prosenttia äänistä olivat tyhjiä vuoden 2018 presidentinvaaleissa.

Tempausta on mainostettu sosiaalisessa mediassa ja myös kaduilla #spoil your vote, eli pilaa äänesi suomennettuna.

Valtuutettu ehdotti tukien poistamista rangaistukseksi tyhjästä äänestä

Valtaa pitävät tahot Irlannissa ovat olleet närkästyneitä kansalaisten osoittaessa mieltään äänestämällä tyhjää, ja Fine Gael -puolueen kunnanvaltuutettu, John King, Laoisista olikin ehdottanut rangaistuksia tahallaan äänensä pilaaville.

King oli syyttänyt äänestäjiä ”valtiota vastaan äänestämisestä,” kun he äänestävät tyhjää. Hän ehdottikin, että jokaiselta äänensä pilaavalta poistettaisiin rangaistukseksi valtion tukirahansa.

Kingin aivopieru ei jäänyt kansalaisilta huomaamatta ja se saikin satoja arvostelevia kommentteja X:ssä siitä, että valtuutettu olettaa kaikkien yli 200 000 protestiäänestäjän olevan työttömiä. Monet myös kyseenalaistivat sen, miten vallanpitäjät ajattelivat saada selville äänensä pilaavien henkilöllisyyden.

”Hän haluaa käyttää valtiovaltaa poliittisten toisinajattelijoiden rankaisemiseen. Tämä on totalitarismin määritelmä,” eräs käyttäjä oli kommentoinut.

Fine Gaelilta ei ole saatu kommenttia siitä, mitä mieltä puolue on kunnanvaltuutettunsa ehdottamasta rangaistuksesta.

Lähteet: Gript.ie, Extra.ie

