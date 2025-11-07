Isä katseli pornoa ja jätti lapsensa kuolemaan kuumaan autoon – teki itsemurhan ennen vankeuden alkamista

Pornon katselu, oluen juonti ja videopelit veivät arizonalaisen isän huomion – sillä välin hänen pieni tyttärensä menehtyi helteessä lukitussa autossa. Vankeus ei koskaan alkanut – isä päätyi pelkurimaisesti riistämään henkensä, eikä näin ottanut vastuuta teostaan.

Yhdysvalloissa Arizonassa asunut 38-vuotias Christopher Scholtes löydettiin kuolleena keskiviikkoaamuna hieman viiden jälkeen, vain tunteja ennen kuin hänen oli määrä ilmoittautua vankilaan tuomionsa täytäntöönpanoa varten. Viranomaiset vahvistivat kuoleman olevan itsemurha.

Scholtes oli lokakuussa tunnustanut syyllisyytensä toisen asteen murhaan, joka liittyi hänen kaksivuotiaan tyttärensä Parkerin traagiseen kuolemaan heinäkuussa 2024. Tyttö menehtyi perheen kotipihalla Maranassa, Tucsonin lähistöllä, kun hänet oli jätetty yli kolmeksi tunniksi lukittuun autoon paahtavassa 43 asteen helteessä. Alun perin Scholtes väitti jättäneensä lapsen autoon vain puoleksi tunniksi ilmastointi päällä, jotta ei herättäisi nukkuvaa lasta. Myöhemmin selvisi, että hän tiesi auton sammuvan automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Tuomioistuimen asiakirjojen mukaan Scholtes vietti tuon ajan sisällä talossa katsellen pornoa, pelaten videopelejä ja juoden olutta. Hänen vanhemmat lapsensa edellisestä avioliitosta sekä nykyisen puolisonsa Erika Scholtesin kanssa saadut lapset kertoivat poliisille, että isä oli toistuvasti jättänyt heidät yksin autoon vuosien ajan.

Parkerin ruumis löydettiin, kun hänen äitinsä – ammatiltaan anestesialääkäri – palasi töistä kotiin noin klo 16. Poliisin saapuessa paikalle Scholtes väitti, ettei lapsi ollut ollut autossa yli 45 minuuttia. Poliisin kehokameran tallenteissa näkyy, kuinka hän panikoi ja puolustautui, kun viranomaiset ilmoittivat, ettei häntä voitu jättää yksin ja ettei hän saanut mennä suihkuun. Parker julistettiin kuolleeksi Banner University Medical Centerissä, samassa sairaalassa, jossa hänen äitinsä työskenteli.

Tutkinnassa paljastui tekstiviestikeskusteluja, joissa Erika oli aiemmin varoittanut Scholtesia jättämästä lapsia autoon. ”Kuinka monta kertaa olen sanonut sinulle, ettet saa tehdä niin?” hän kirjoitti. Scholtes vastasi: ”Rakas, olen pahoillani. Meidän perhe… Miten saatoin tehdä tämän? Tapoin meidän vauvan, tämä ei voi olla totta.”

Vaikka Erika oli raivoissaan, hän pyysi myöhemmin, että Scholtes saisi tulla kotiin pidätyksen jälkeen, jotta perhe voisi surra yhdessä. Kaikki ei kuitenkaan ollut hyvin kotona. Scholtesin vanhin tytär edellisestä liitosta nosti lokakuussa siviilikanteen isäänsä ja Erika Scholtesia vastaan, syyttäen heitä henkisestä väkivallasta ja pahoinpitelystä. Kanteessa kuvattiin useita tilanteita, joissa hänet oli jätetty yksin autoon jo seitsemänvuotiaana.

Pima Countyn syyttäjä Laura Conover kommentoi Scholtesin kuolemaa: ”Sen sijaan, että hän olisi tullut ottamaan vastuuta teoistaan, meille on ilmoitettu ja olemme vahvistaneet, että isä päätti ottaa henkensä viime yönä.”

Scholtesin oli määrä saada 20–30 vuoden vankeustuomio. Hänen kuolemansa jättää monia kysymyksiä perheen tilasta ja viranomaisten toimista, mutta ennen kaikkea se muistuttaa traagisella tavalla vastuuttomuuden seurauksista.

Lähde: New York Times

