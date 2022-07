ISIS-tervehdys Düsseldorfin lentokentällä Saksassa – kolme työntekijää irtisanottiin välittömästi

Kolme Düsseldorfin lentokentällä toimivan yrityksen työntekijää on irtisanottu välittömästi. Perusteluna irtisanomisille on se, että Tiktok-videolla kolmikko nähtiin näyttämässä terroristijärjestö ISIS:in tervehdystä kameralle töissä ollessaan.

He seisoivat videolla Düsseldorfin lentokentän kiitoradalla. Kolme miestä, keltaisissa liiveissä, hyvällä tuulella. He tervehtivät kameraa videolla. Heidän tervehdyksensä ei kuitenkaan ole satunnainen ele. Se on ISIS-terroristijärjestön tervehdys. Se maksoi heidän työpaikkansa.

ISIS-tervehdys Düsseldorfin lentokentällä: ”Keskeytettiin välittömästi”, kuten Bild-sanomalehti kertoo. Kaikki kolme miestä ovat Saksassa syntyneitä Saksan kansalaisia. Liittovaltion poliisin tiedottaja kertoi lehdelle: ”Henkilöiden kuvamateriaalin perusteella kaikki kolme tunnistettiin lentokentän pitäjän ja lentoyhtiön toimeksiannosta toimivan yrityksen työntekijöiksi.” Hän lisäsi: ”Lentokentän kulkuluvat on jäädytetty välittömästi, mikä varmistaa, että kaikki pääsy lentokentän turva-alueille on estetty.”

Bild-lehti kirjoittaa, että myös valtion turvallisuuspalvelu on aloittanut tutkimukset. Düsseldorfin poliisin tiedottaja kertoi lehdelle, että he olivat ”haastatelleet kahta kolmesta miehestä vaaralliseksi luokiteltua henkilöä”. Kolmas mies oli lomalla. Häntä tarkkaillaan kuitenkin edelleen.

