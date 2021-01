Islamilainen valtio aktivoituu – kannattajia on myös Ruotsissa

Islamilainen valtio on aktivoitunut Syyriassa ja Irakissa. Ruotsissa monet kannattavat murhaavaa ideologiaa.

Ampumiset, kurkkujen leikkaamiset, ihmisten polttamiset elävänä. Kaikki nuo kauheudet yhdistetään ISIS-järjestöön, joka halusi perustaa täydellisen islamilaisen valtion, kalifaatin. Raa’at väkivaltaiset rikokset ovat tehneet islamilaisesta valtiosta tunnetun kaikkialla maailmassa.

Vaikka ISIS-järjestö kärsikin tappion Lähi-idässä viime vuosikymmenellä, Syyriaan ja Irakiin kohdistuneiden islamististen iskujen määrä lisääntyi viime vuoden aikana. Koronapandemian ja ulkomaisten joukkojen vetäytymisen uskotaan helpottaneen ISIS-solujen liikkumista alueella ja vaikeuttaneen samalla niiden kiinni saamista.

Lukuisat ISIS-terroristit ovat palanneet Ruotsiin osallistuttuaan väkivaltarikoksiin Syyriassa ja Irakissa ilman, että heitä olisi asetettu syytteeseen sotarikoksista.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo pyrkii arvioimaan, voivatko palanneet ISIS-terroristit olla uhka ja onko heidän tarkoituksenaan tehdä ​​terroritekoja. Säpo ei kuitenkaan halua kommentoida näiden ISIS-terroristien aiheuttamaa riskiä.

Turvallisuuspoliisilla on käsitys, että Ruotsissa on edelleen monia, jotka sympatisoivat terroristiryhmän ideologiaa.

– Uskomme, että on sellaisia, joilla on mielikuva islamilaisesta valtiosta ja ennenkaikkea elämästä kalifaatissa sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on pielessä. Tähän mielikuvaan kuuluu se, että asioita täytyy muuttaa ja se on tehtävä väkivallalla ja attentaateilla, sanoo Säpon yksikönpäällikkö Fredrik Hallström.

