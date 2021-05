Islamilaiset ääriliikkeet rekrytoivat avoimesti Ruotsissa

Ruotsalainen terrorismiasiantuntija Magnus Ranstorp väittää, että islamilaiset ääriliikkeet jatkavat rekrytointia ja ideologiansa levittämistä Ruotsissa huolimatta islamilaisen valtion tappiosta Lähi-idässä.

Magnus Ranstorp syyttää toimettomuudesta Ruotsin hallitusta, joka antoi jopa 300 ”ruotsalaiselle” mahdollisuuden matkustaa Lähi-itään taistelemaan islamilaisen ISIS-terroristijärjestön riveissä. Näistä terroristeista vähintään 150 on jo palannut Ruotsiin.

– Viivästymistä on tapahtunut kaikilla eri tasoilla ja eri rintamilla. Tämä on periaatteessa katastrofi. Varsinkin ennaltaehkäisyn alueella mutta myös lainsäädännön suhteen, Ranstrop kertoi SVT:lle.

Vuodesta 2012 lähtien Ranstorp on varoittanut Ruotsin hallitusta islamilaisen ekstremismin vaaroista, mutta edelleen ”ruotsalaiset” voivat ​​liittyä terroristisiin ryhmiin kuten islamilainen valtio.

Terrorismiasiantuntijan mukaan uhka Ruotsissa kasvaa edelleen. Jopa muslimivanhemmat ovat ottaneet häneen yhteyttä estääkseen lapsiaan matkustamasta alueille, joissa esiintyy islamilaista terrorismia.

– Heillä on ehdottomasti syytä olla huolissaan, koska radikalisoituminen ja rekrytointi jatkuvat edelleen. Olen käynyt näillä alueilla viimeisten kymmenen vuoden ajan ja nähnyt, kuinka tilanne pahenee koko ajan, Ranstorp sanoi.

Viime vuosikymmenen aikana väkivaltaisten islamilaisten ääriliikkeiden määrä on kymmenkertaistunut Ruotsissa 200:sta noin 2000:een. Kaikista Euroopan maista Ruotsi nousee kolmanneksi, kun kyseessä ovat ISIS-järjestön riveihin Lähi-idässä liittyneet vierastaistelijat.

Palaavien islamilaisten terroristien syytteeseen asettaminen on myös ollut vaikeaa huolimatta siitä, että Ruotsi hyväksyi viime vuonna päivitetyn terrorismin vastaisen lain.

Maaliskuussa kävi ilmi, että kun vuosi oli kulunut lain voimaan tulosta, joka antaa mahdollisuuden syyttää terroristijärjestöön kuulumisesta, ketään ei ollut asetettu lain nojalla syytteeseen.

Turvallisuusasioiden kansallisen yksikön pääsyyttäjä Per Lindqvist selitti, että rikoksen todistaminen on liian vaikeaa. Pitäviä todisteita on konfliktialueilta vaikea saada.



Lähde Breitbart.