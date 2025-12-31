Islamilaiset säännöt syrjäyttävät liberaalit arvot – homo-opettaja joutui väistymään

Muslimioppilaan isä vaati opettajan erottamista tämän homoseksuaalisuuden vuoksi – itävaltalainen koulu taipui kompromissiin, mutta rehtori näkee vaarallisen ennakkotapauksen.

Wienissä Floridsdorfin Franz Jonas -eurooppalaisessa koulussa nousi kohu, kun nuori ja pidetty opettaja joutui syrjään seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Rehtori Christian Klar kertoo uudessa kirjassaan, että muslimi-isä vaati opettajan poistamista, koska homoseksuaalisuus oli hänen mukaansa “yhteensopimaton islamin periaatteiden kanssa”.

Vaikka koulun johto ei suostunut erottamaan opettajaa, muslimivanhemman poika siirrettiin toiseen luokkaan. Klar pitää ratkaisua vaarallisena ennakkotapauksena: “De-eskaloiva päätös, ehkä viisas tässä hetkessä – mutta missä vaiheessa vedämme rajan tälle käytökselle? Se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten.”

Islam hallitsee koulun arkea

Rehtorin mukaan islamin vaikutus näkyy kaikkialla koulupäivässä. Oppilaat keskustelevat jatkuvasti siitä, mikä on “haram” ja mikä “halal”. Yhä useammat tytöt pukeutuvat huiveihin, niqabeihin ja abayoihin. Klar vaatii tiukempaa huivikieltoa, jotta koulu säilyisi neutraalina oppimisympäristönä.

Tilastot kertovat muutoksesta

Tilanne ei ole yksittäistapaus. Wienin alakouluissa muslimioppilaita on jo enemmän kuin kristittyjä – heidän osuutensa on noussut 41,2 prosenttiin. Lisäksi yli puolet ensimmäisen luokan oppilaista ei osaa saksaa, mikä vaikeuttaa opetusta ja integraatiota.

Opettajajärjestö varoittaa radikalisoitumisesta

Myös opettajajärjestöjen edustajat ilmaisevat julkisesti huolensa. Thomas Krebs Christian Trade Unionists -ryhmästä kertoo, että yhä useammat maahanmuuttajataustaiset oppilaat kieltäytyvät oppimasta saksaa ja omaksuvat radikaaleja asenteita. Hän mainitsee tapauksia, joissa naisopettajia on loukattu tai jopa fyysisesti ahdisteltu.

Krebsin mukaan osa miesopettajista kieltäytyy kättelemästä naispuolisia kollegoitaan uskonnollisista syistä. Länsimaisista perheistä tulevia lapsia pidetään alempiarvoisina, ja liberaalit arvot syrjäytyvät islamilaisen sääntökulttuurin tieltä.

Rehtorin vaatimukset

Rehtori Klar vaatii poliittisia uudistuksia: koulujen on pysyttävä uskonnollisesti neutraaleina ja ankkuroitava toimintansa liberaalin, demokraattisen ja sosiaalisen yhteiskunnan arvoihin. Hänen mukaansa sekularismi on vaarassa menettää asemansa, kun islamin vaikutus kasvaa hallitsemattomasti.

