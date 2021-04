Islamilaisten radikaalien verkosto paljastettu – islamistit auttoivat Wienin terroristia rynnäkkökiväärin hankinnassa

ISIS-terroristi murhasi viime syksynä Wienissä yksin, mutta islamistinen verkosto oli mukana paholaismaisessa suunnitelmassa. Viimeksi pidätetyn 21-vuotiaan egyptiläisen sanotaan hankkineen iskussa käytetyn rynnäkkökiväärin.

Marraskuun alussa 2020 islamilaisessa terrori-iskussa Wienissä kuoli neljä sivullista ja 14 loukkaantui. Hyökkääjä, islamilainen terroristi Kujtim Fejzulai kuoli poliisin luoteihin.

Hyökkääjää ja hänen tukijoitaan koskevat tutkimukset ovat olleet Itävallassa täydessä vauhdissa, kertoo Kronen Zeitung. Wienin terrorismin torjunnan viraston virkamiehet seurasivat kuukausien ajan viimeistä etsittyjen luettelossa olevaa epäiltyä.

Nyt Cobra [Itävallan terrorisminvastaiset erikoisjoukot] on iskenyt. Erikoisjoukot hyökkäsivät huoneistoon, jossa oleili egyptiläinen suurperhe – sosiaaliturvan varassa, aivan kuten ISIS-terroristi.

Paniikissa 21-vuotias epäilty heitti matkapuhelimensa 15. kerroksesta alas. Hänen sanotaan tunnustaneen toimineensa asekauppiaana islamistisessa solussa. Pimeiltä markkinoilta ostetulla rynnäkkökiväärillä ISIS-terroristi ampui noin 80 laukausta ja tappoi neljä ihmistä.

Kun lähes puoli vuotta on kulunut Wienin kauhuntäyteisestä yöstä, jihadistiverkosto on todennäköisesti paljastettu. Rautoihin on tänä aikana laitettu yli 20 islamilaista radikaalia.

Samaan aikaan avattu on taas moskeija, jonka viranomaiset sulkivat kauhujen yön jälkeen ja jossa ISIS-terroristi kävi säännöllisesti.

Islamilainen yhteisö vaatii käynneistä todisteita. Opetusministeri Susanne Raab (ÖVP) puolestaan kritisoi voimakkaasti avaamispäätöstä.

– Moskeijat eivät ole oikeudellinen tyhjiö, Raab sanoo.