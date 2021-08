Islamin haaste – uutuusteos antaa eväitä islamin kohtaamiseen

Muslimien massiivinen maahanmuutto vaikuttaa länsimaisiin yhteiskuntiin yhä enemmän. Miljoonien vieraasta kulttuurista tulleiden ihmisten asuttaminen ja erilaisten arvojen yhteensovittaminen asettavat haasteita, joista meidän tulee olla selvillä.

Martti Ahvenainen käy läpi islamin luonnetta sen omista pyhistä teksteistä käsin uudessa kirjassaan Islamin haaste. Ahvenainen on asunut vajaan vuoden Marokossa ja vieraillut useita kertoja islamilaisissa maissa. Hän on usean vuoden ajan tutkinut islamia.

Kirjassaan Ahvenainen tuo esiin näkökulmia islamista, joita useimmat länsimaalaiset eivät tunne. Kirja valottaa myös islamin toimintatapoja ja pyrkimyksiä länsimaissa.

– Yksi kirjan tavoite on varoittaa suomalaisia päättäjiä avaamasta ovia islamille, kertoo Martti Ahvenainen.

Hän muistuttaa, että islamin leviämisen pääväylä kaikkialla lännessä on maahanmuutto.

Islamin oppia ja päämääriä ei tunneta

Muslimioppineet tietävät, etteivät länsimaalaiset hyväksyisi koraanissa opetettavaa ja muslimimaissa harjoitettavaa islamia sellaisenaan. Siksi ideologinen propaganda muodostaa keskeisen osan jihadia. Islamia esitellään tiedettä, monikulttuurisuutta ja kansojen veljeyttä edistävänä uskontona. Näistä ihanteellisista tavoitteista mainitaan aina, kun muslimeja haastatellaan mediassa. Sisällissotien, köyhyyden, lukutaidottomuuden ja työttömyyden ei sanota koskaan johtuvan islamista, vaan länsimaiden asenteesta muslimeja kohtaan, Ahvenainen kirjoittaa kirjassaan.

Länsimaat ovat Ahvenaisen mukaan varustautuneet heikosti tai eivät lainkaan islamin varalle. Sen oppeja ja päämääriä ei tunneta.

– Suomalaisten tulisi erityisesti ymmärtää, että islam on juuriltaan ja olemukseltaan antikristillinen, poliittinen ja militaristinen lähetysuskonto, jonka päämääränä on valloittaa Suomi islamille, Ahvenainen sanoo.

Hän pohtii kirjassaan myös sitä, miksi islam saa jalansijaa lännessä. Suomessakin joukko ihmisiä kääntyy muslimiksi vuosittain.

Toinen syy islamin leviämiseen lännessä on Ahvenaisen mukaan se, ettei tiedetä, mitä islam oikeasti on.

Länsimaalaisella nimikristityllä on yleensä heikko käsitys kristinuskosta. Vielä heikompi tieto hänellä on islamista sellaisena kuin se esitetään islamin peruskirjoissa. Se islam, jota harjoitetaan islamilaisissa maissa, on aivan eri islam kuin se, joka lännessä nähdään.

Ahvenainen ottaa kirjassaan myös kantaa siihen, miten kirkkojen ja seurakuntien tulisi suhtautua muslimeihin ja islamiin uskontona.

– On aina muistettava erottaa ideologia ja yksilöt toisistaan. Vaikka torjumme islamin opit, emme saa vihata muslimeja ihmisinä.

Islamin haaste esittää realistisen kuvan islamista antaen niin kristityille kuin politiikoillekin eväitä islamin kohtaamiseen.