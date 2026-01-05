Islamistiselle kaksoismurhaajalle tuhansien korvaukset ja 234 000 punnan oikeudenkäyntikulut vankilan ”rikottua tämän ihmisoikeuksia”

Vanginvartijan panttivangikseen ottanut muslimi oli laitettu eristykseen rangaistuksena tempauksestaan, mikä luokiteltiin poloisen ihmisoikeuksien rikkomiseksi.

Huumebisneksiin liittyvästä kaksoismurhasta tuomitulle islamistille on Iso-Britannian oikeuden päätöksellä myönnetty 7500 puntaa korvauksia ja 234 000 oikeudenkäyntikulut veronmaksajien laskuun vankilan ”syyllistyttyä hänen ihmisoikeuksiensa rikkomiseen.”

Fuad Awale -niminen islamisti oli toisen uskonveljensä kanssa ottaneet vanginvartijan panttivangikseen ja uhanneet tappaa tämän, mikäli Yhdistynyt kuningaskunta ei vapauta vangitsemaansa islamistisaarnaajaa, Abu Qatadaa.

Awale oli tempauksensa seurauksena lähetetty maan vaarallisimpien vankien yksikköön eristykseen, minkä hän väitti olleen rotuerottelua, joka aiheutti hänelle ”vakavan masennuksen,” kun häneltä kiellettiin mahdollisuus olla tekemisissä toisten vankien kanssa.

Islamisti oli halunnut saada olla tekemisissä kahden muun tuomitun islamistin, Michael Adebolajon ja Michael Adebowalen, kanssa, jotka murhasivat kadulla Lee Rigby– nimisen sotilaan uskontonsa motivoimina. Awalelta oli kielletty mahdollisuus tähän terrorisminvastaisten toimenpiteiden perusteella.

Korkein oikeus oli asettunut tässä Awalen puolelle sanoen ”Tämä sekaantuminen Awalen yksityiselämään, joka oli seurausta hänen eristämisestään, oli ollut merkitävää ja pitkäkestoista.”

Yhdistyneen kuningaskunnan varjolordikansleri, Robert Jenrick, varoitti Awalen tapauksen mahdollisesti johtavan uusien samankaltaisten oikeustaistelujen käynnistämiseen vangittujen terroristien toimesta.

”On sairas vitsi, että veronmaksajat joutuvat myöntämään tälle miehelle 7500 puntaa korvauksia ja maksamaan 234 000 oikeudenkäyntikulut. Hän on kaksoismurhaaja ja ekstremisti, joka otti vanginvartijan panttivangikseen. Tämä on Euroopan ihmisoikeussopimuksen todellisuus: Se asettaa terroristien oikeuden olla tekemisissä toisten ääriajattelijoiden kanssa vanginvartijoidemme turvallisuuden edelle.”

Lähde: Telegraph

