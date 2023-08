Iso-Britannia: Laittomat siirtolaiset voitaisiin lähettää syrjäiselle Ascensionin tulivuorisaarelle, jos Ruandan suunnitelma epäonnistuu

Isoon-Britanniaan laittomasti saapuvat siirtolaiset saatetaan siirtää 4000 kilometrin päähän brittien merentakaiselle Ascension-saarelle, jos maan hallituksen suunnitelma siirtolaisten karkottamisesta afrikkalaiseen Ruandaan ei toteudu, kuten on käynyt ilmi.

Konservatiivihallitus odottaa maan korkeimman oikeusviranomaisen, korkeimman oikeuden, päätöstä Ruanda-suunnitelmansa laillisuudesta, joka herätti närkästystä liberaalien keskuudessa.

Hallituksen nykyisten ehdotusten mukaan Iso-Britannia maksaisi Ruandalle siitä, että se majoittaisi Ison-Britannian maaperälle päässeet karkotetut laittomat siirtolaiset. Suunnitelman ovat toistaiseksi estäneet hallituksen mukaan vasemmistolaiset lakimiehet, jotka ovat pysäyttäneet karkotukset ihmisoikeuslainsäädännöllä, jonka tuomioistuimet ovat tähän mennessä hyväksyneet.

Ison-Britannian alueena Ascensionin saari voisi olla käyttökelpoinen vaihtoehto, kun hallitus yrittää vähentää mahdollisten laittomien siirtolaisten halukkuutta ylittää Englannin kanaali Manner-Euroopasta ja hakea turvapaikkaa Isosta-Britanniasta. Maan hallitus käyttää tällä hetkellä päivittäin noin 5,5 miljoonaa puntaa turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen, ja resurssit turvapaikkahakemusten ruuhkan purkamiseen ovat rajalliset.

”No, ajat muuttuvat. Tarkastelemme kaikkia mahdollisuuksia. Tämä Kanaalin kriisi on kiireellinen, meidän on tarkasteltava kaikkia mahdollisuuksia, ja sitä me teemme”, sanoi sisäministeri Sarah Dines Sky Newsin kysyessä Ascensionin saaren säilöönottoon liittyvästä varasuunnitelmasta.

”Haluamme päättäväisesti varmistaa, ettei laittomilla siirtolaisilla ole vetovoimatekijää tulla tähän maahan, pohjimmiltaan rikollisten järjestäytyneiden jengien hyväksikäyttöä varten. Nämä ovat kansainvälisiä operaatioita, ja niiden on loputtava”, hän lisäsi.

