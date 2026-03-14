Iso-Britannia lopettaa transnuorten hormonihoidot

Englannin terveysviranomaiset (NHS) lopettavat alaikäisten hormonihoidot vedoten puutteelliseen tutkimusnäyttöön.
Englannin kansallinen terveydenhuolto (NHS) ilmoittaa lopettavansa testosteronin ja estrogeenin määräämisen alle 18‑vuotiaille niin sanotuille transnuorille, uutisoi GB News. Päätös perustuu laajaan kliiniseen arvioon, jonka johtopäätös oli yksiselitteinen: tieteellinen näyttö ei riitä hoitojen jatkamiseksi.
NHS Englannin kansallinen lääketieteellinen johtaja, professori James Palmer, tiivisti tilanteen poikkeuksellisen suorasanaisesti:
“Saatavilla oleva tutkimusnäyttö ei tue maskulinisoivien tai feminisoivien hormonien käyttöä sukupuolidysforian hoitona alle 18‑vuotiailla.”
Seuraavaksi käynnistyy julkinen kuuleminen siitä, poistetaanko hormonihoidot kokonaan alaikäisten rutiinihoidoista. Päätös ei kuitenkaan koske yksityisiä klinikoita, jotka voivat edelleen tarjota hoitoja maksukykyisille perheille.
Evoluuyion harhapotkuja.