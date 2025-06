Israel aloitti iskut Iranin ydinlaitoksiin tilanteen kärjistyessä merkittävästi – Iran teki vastaiskun Tel Aviviin

Pääministeri Netanjahu sanoo, että Israel toimii estääkseen ”ydinholokaustin”. Iran vastasi tekemällä iskun Israelin Tel Aviviin. Länsimaiset johtajat kehottavat maltillisuuteen.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vahvisti, että Israelin puolustusvoimat olivat käynnistäneet laajan sotilasoperaation, joka kohdistui Iranin ydin- ja ohjusohjelmiin.

Operaatio Rising Lion -nimellä kutsuttu ennaltaehkäisevä hyökkäys iski perjantaiaamun varhaisina tunteina useisiin keskeisiin kohteisiin ympäri Irania, mukaan lukien Natanzin ydinlaitokset, ohjusinfrastruktuuri ja tieteellinen henkilöstö, jonka on raportoitu olevan yhteydessä Teheranin aseohjelmaan.

”Tämä operaatio jatkuu niin monta päivää kuin tämän uhan poistaminen vaatii”, vannoi Netanjahu. ”Iskimme Iranin ydinrikastamis- ja aseistusohjelmien ytimeen… Tämä on selkeä ja välitön vaara Israelin selviytymiselle.”

Moments ago, Israel launched Operation “Rising Lion”, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. —— Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu: pic.twitter.com/XgUTy90g1S — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 13, 2025

Viitaten tiedustelutietoihin, joiden mukaan Iran oli kerännyt riittävästi rikastettua uraania yhdeksän atomipommin valmistamiseen ja oli aktiivisesti aseistamassa sitä, Netanjahu varoitti, että ”Israel ei voi odottaa”. Hän vertasi tilannetta lännen epäonnistumiseen estää toinen maailmansota ja sanoi: ”Vaikein päätös, jonka johtaja voi tehdä, on torjua vaara ennen kuin se on täysin toteutunut… Nyt on aika sanoa ‘ei koskaan enää’.”

Israelin armeija vahvisti suorittaneensa yön aikana kymmeniä tarkkoja ilmaiskuja hävittäjillä ja kuvaili hyökkäystä ”tarkaksi ja integroiduksi ennaltaehkäiseväksi” operaatioksi, joka perustui ”korkealaatuiseen tiedustelutietoon”. Israelin puolustusvoimat (IDF) korosti, että Iranin hallinto on jo pitkään järjestänyt alueellista terrorismia välittäjiensä, kuten Libanonin Hizbollahin ja Gazan Hamasin, kautta ja että se on lähempänä kuin koskaan ydinaseiden hankkimista. ”Israelin valtiolla on velvollisuus toimia kansalaistensa suojelemiseksi ja se jatkaa toimiaan”, se totesi lausunnossaan.

Videomateriaalissa näkyi räjähdyksiä, jotka valaisivat taivaan Teheranin, Isfahanin ja Natanzin yllä perjantaiaamuna.

BREAKING: Israeli airstrikes hit Iranian ballistic missile base in Piranshahr in western Iran. Lots of secondary explosions seen at the site pic.twitter.com/ziL2F2r3Lw — Visegrád 24 (@visegrad24) June 13, 2025

Vaikka Israel väitti kohteiden olleen strategisia ja sotilaallisia, Iranin valtion tiedotusvälineet ovat raportoineet siviiliuhreista, mukaan lukien naiset ja lapset, sekä korkea-arvoisten sotilasviranomaisten kuolemista.

Statement No. 1 of the General Staff of the Armed Forces In the early hours of Friday, 23 Khordad (June 12), the Zionist regime carried out an aggressive and reckless attack on several areas of the country, including both civilian and military zones. This assault resulted in… pic.twitter.com/TyQtkxPMmU — Iran Military (@IRIran_Military) June 13, 2025

Iranin armeija antoi vastauksena ankarat varoitukset: ”Tämä hyökkäys johti rakkaiden maanmiestemme marttyyrikuolemaan ja loukkaantumisiin. Vastaus armeijanne sotilaille… tulee olemaan murskaava ja katumusta herättävä.”

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio toisti Washingtonin pitkäaikaisen liittolaisuuden Israelin kanssa, mutta etäännytti Yhdysvallat operaatiosta. ”Emme ole mukana Iranin vastaisissa iskuissa, ja ensisijainen tavoitteemme on suojella amerikkalaisia joukkoja alueella”, hän sanoi ja totesi, että Israel oli ilmoittanut asiasta Washingtonille etukäteen ja perustellut toimensa ”itsepuolustukseksi”.

Brysselissä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmaisi vakavan huolensa ja kehotti välittömään tilanteen rauhoittamiseen. ”Eurooppa kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan äärimmäistä pidättyvyyttä… Diplomaattinen ratkaisu on nyt kiireellisempi kuin koskaan”, hän kirjoitti.

Hänen huomautuksensa herättivät kuitenkin terävää kritiikkiä, muun muassa entiseltä alankomaalaiselta Euroopan parlamentin jäseneltä Rob Roosilta, joka syytti EU:n johtajia tekopyhyydestä: ”Te tuomitsitte Viktor Orbánin juuri siitä, että hän yritti tehdä samoin Venäjän kanssa. Taas yksi eliitin kaksinaismoraali.”

Iran teki vastaiskun Tel Aviviin eilen illalla

Iranin valtion uutistoimisto Irna vahvisti perjantai-iltana, että Iranin vastaus Israelin hyökkäyksiin oli alkanut.

Hyökkäys on nimetty ”Operaatio ankara rangaistus”, jonka tarkoituksena on ampua ”satoja ballistisia ohjuksia” Israelia kohti.

Sosiaalisessa mediassa leviää useita Tel Avivista otettuja videoleikkeitä, joissa näkyy, kuinka nähtävästi iranilaiset ohjukset iskevät kaupunkiin. Tämä tarkoittaisi, että Israelin kuuluisa ilmatorjuntaohjusjärjestelmä Iron Dome ei ole onnistunut ampumaan alas kaikkia ohjuksia.

BREAKING: Another view shows the impact on Tel Aviv, Israel as Iran retaliates. pic.twitter.com/dK4jCeG1U5 — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 13, 2025

Lähde: Remix News

