Israel aloitti massiivisen ilmaiskun Damaskokseen

Israelin ilmavoimat toteuttivat keskiviikkona laajamittaisen ilmaiskujen sarjan Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen. Iskut kohdistuivat Syyrian armeijan päämajaan ja puolustusministeriön rakennukseen. Samalla Benjamin Netanyahun korruptio-oikeudenkäynti keskeytetään juuri sillä perusteella, että Israel on nyt mukana Syyrian konfliktissa.

Hyökkäys tapahtui samaan aikaan, kun hallituksen joukot ja aseistetut druusiryhmät ovat väkivaltaisissa yhteenotoissa Etelä-Syyriassa.

Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan operaatiot jatkuvat, kunnes Syyrian hallitus vetäytyy alueelta.

Hän varoittaa myös, että Israel tulee pian nostamaan ”vastatoimiensa tasoa”, jos viestiä ei ymmärretä, raportoi AP.

Times of Israelin mukaan Benjamin Netanjahua vastaan suunniteltu oikeudenkäynti on nyt lykätty – viitaten siihen, että Israel pommittaa nyt Syyriassa.

Väkivalta on kiihtynyt Syyrian eteläosassa sijaitsevassa Sweidan kaupungissa, jossa asuu pääasiassa druuseja, sen jälkeen kun osapuolten välinen tulitauko on rikottu.

Syyrian puolustusministeriö ilmoittaa lausunnossaan, että armeija jatkaa ”tulitukseen vastaamista Sweidan kaupungissa”, mutta pyrkii samalla suojelemaan siviilejä ja palauttamaan järjestyksen.

Lontoossa sijaitsevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan vähintään 250 ihmistä on saanut surmansa sisällissodan puhkeamisen jälkeen. Heistä 138 on sotilaita ja turvallisuusjoukkojen jäseniä. Järjestön mukaan 21 ihmistä on surmattu niin sanotuissa ”kenttä teloituksissa”. Väkivaltaisuudet ovat verisimmät sitten Assadin hallinnon kaatumisen joulukuussa.

Kapina on alkanut sarjana kostotoimia paikallisten sunnimuslimi-beduiinien ja druusien aseistettujen ryhmien välillä. Kun hallituksen joukot ovat yrittäneet puuttua asiaan, nekin ovat joutuneet yhteenottoihin druusien kanssa. Silminnäkijöiden kertomusten mukaan on tapahtunut laittomia teloituksia ja koteja on poltettu.

Pääministeri Netanjahu sanoo, että Israelilla on ”velvollisuus suojella druusiväestöä” ja että Syyrian lounaisosan alueen on pysyttävä demilitarisoituna.

Israelin druuseja pidetään lojaaleina kansalaisina, ja he suorittavat usein asepalveluksen. Syyriassa ryhmä on jakautunut näkemyksissään uusista vallanpitäjistä – toiset kannattavat integraatiota, toiset haluavat itsenäisen druusialueen.

