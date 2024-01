Israel kutsuu Etelä-Afrikkaa ”Hamasin lailliseksi aseeksi” Haagin kansanmurhajutun käsittelyn ensimmäisen päivän jälkeen

Ulkoministeriön tiedottaja Lior Haia kutsui oikeudenkäyntiä lisäksi ”yhdeksi historian suurimmista tekopyhyyden osoituksista” pian ensimmäisen päivän päätyttyä.

Hän sanoi myös, että Etelä-Afrikka ”pyrkii sallimaan Hamasin palata tekemään sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja seksuaalirikoksia, joihin se syyllistyi toistuvasti 7. lokakuuta”, X:lle julkaisemassaan lausunnossa ja kutsui lisäksi Etelä-Afrikan lakimiehiä ”Hamasin edustajiksi tuomioistuimessa”.

Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ, tai yleisesti tunnettu myös maailmantuomioistuimena) käymänsä tapauksen ensimmäisenä päivänä Etelä-Afrikka vaati ”lopettamaan terveydenhuollon työntekijöiden, laitosten, ambulanssien ja siviilien, myös naisten ja lasten, kohteeksi joutumisen” ja ”pysyvää tulitaukoa ja diplomaattista ratkaisua pysyvää rauhaa varten”.

Vaikka Pretorialla ei ole muuta valtaa kuin symbolinen epäluottamuslause, se vaatii tuomioistuinta määräämään Israelia lopettamaan välittömästi taistelut ja noudattamaan tulitaukoa.

Etelä-Afrikan tuomioistuimelle jättämän hakemuksen tiivistelmän mukaan:

Viime kuusta alkaen Israelin ulkoministeriö antoi vastauksena räikeän nuhteen, jossa se hylkäsi asiakirjan ”vastenmielisenä” ja kutsui Pretorian syytöksiä ”verikostoksi” – ja sanoi, että ”Etelä-Afrikan hallituksen syytöksiä ruokkii antisemitismi”.

”The first genocide in history where its victims are broadcasting their own destruction in real time in the desperate, so far vain hope that the world might do something.”

Blinne Ni Ghralaigh at the ICJ in the Hague pic.twitter.com/WGU1e8M23y

— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) January 11, 2024