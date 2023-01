Israel: Lisää matkailijoita miehitetyille alueille

Jordan-joen Länsiranta on ollut Israelin miehittämä vuonna 1967 käydystä Kuuden päivän sodasta saakka. Jordanian hallussa aiemmin ollutta aluetta ei ole liitetty Israeliin, mutta Länsirannalle on asutettu puoli miljoonaa juutalaista uudisasukasta. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut asutukset laittomina. Länsirannan juutalaisista siirtokunnista tulevia tuotteita on tämän vuoksi boikotoitu eri puolilla maailmaa.

Israelin juuri virkaan astunut matkailuministeri Haim Katz aikoo laajentaa matkailua miehitetylle alueelle. Tähän saakka Länsirannalla käyneet matkailijat ovat olleet lähinnä juutalaisia, jotka ovat halunneet tukea siirtokuntia. Länsirannan siirtokunnissa asuu äärikansallismielisiä juutalaisia uudisasukkaita, joilla on suuri vaikutusvalta Israelin hallinnossa.

Ministeri Katz kutsuu Länsirantaa Israelin ”paikalliseksi Toscanaksi”. Pyhänä Maana tunnettu Israelin ja Palestiinan alue on kolmen uskonnon pääpaikka, ja uskonnollinen matkailu on Israelille tärkeää. Myös maallinen turismi Välimeren ja Punaisen meren rannoille on juutalaisvaltiolle suuri tulonlähde.

