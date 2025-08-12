Israel on jälleen murhannut Gazassa raportoivia toimittajia – viisi journalistia kuollut tahallisessa iskussa

Israel on evännyt journalistien itsenäisen pääsyn Gazaan Hamasin 7.10.2023 iskuista lähtien. Tänä aikana ainakin 186 toimittajaa on saanut surmansa Israelin toimien johdosta. Hengenvaarallisista oloista huolimatta qatarilaisen Al Jazeeran toimittajat ovat ylläpitäneet jatkuvaa tiedonvirtaa.

Viisi Al Jazeeran toimittajaa sai surmansa Israelin ilmaiskussa Gazan kaupungissa sunnuntaina 10. elokuuta 2025. Iskun kohteena oli toimittajien teltta Al-Shifan sairaalan pääportin ulkopuolella. Kuolleiden joukossa olivat tunnettu Al Jazeeran kirjeenvaihtaja Anas al-Sharif, kirjeenvaihtaja Mohammed Qreiqeh sekä kameramiehet Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ja Moamen Aliwa. Al Jazeeran henkilöstön lisäksi iskussa kuoli kaksi siviiliä eli uhreja oli yhteensä seitsemän.

Israel myönsi ilmaiskun tarkoituksen olleen eliminoida toimittaja al-Sharif. Israel katsoo iskunsa sairaalan vieressä sijainneeseen toimittajien telttaan olleen oikeutettu, sillä armeija väittää löytäneensä todisteita al-Sharifin toiminnasta Hamasin terroristisolun johtajana.

Lehdistönvapausjärjestöt, kuten Committee to Protect Journalists (CPJ), ovat kuitenkin kyseenalaistaneet Israelin väitteiden uskottavuuden. Kuukausi sitten heinäkuussa CPJ, YK ja Al Jazeera kukin julkaisivat erilliset lausuntonsa, joissa vaadittiin al-Sharifin suojelemista häntä uhkaavalta ilmeiseltä hengenvaaralta.

Jodie Ginsberg, joka toimii CPJ:n toimitusjohtajana, kertoi BBC:lle, että Israel on jo vuosikymmeniä tappanut sotilasoperaatioidensa yhteydessä konfliktialueilla toimivia journalisteja ja jälkikäteen yrittänyt pyhittää toimensa tekaistuilla terrorismisyytöksillä.

Al Jazeera kiisti Israelin väitteet toimittajansa terrorismikytköksistä. Verkosto tuomitsi iskun ”tarkoituksellisena hyökkäyksenä lehdistönvapautta vastaan” ja kutsui al-Sharifia ”yhdeksi Gazan rohkeimmista toimittajista”.

Al-Sharif oli raportoinut laajasti Gazan pohjoisosista ja julkaisi juuri ennen kuolemaansa viestin X:ssä, jossa hän kuvasi ”jatkuvaa pommitusta” Gazan kaupungissa. Hänen viimeinen testamenttinsa, joka julkaistiin postuumisti, kehotti jatkamaan Gazan tilanteen seuraamista ja totuuden kertomista.

CPJ:n mukaan Israelin toiminta on tappanut noin 200 toimittajaa Gazassa lokakuusta 2023 lähtien, mikä tekee konfliktista poikkeuksellisen vaarallisen journalisteille. Puolestaan terroristijärjestönä puhutellun Hamasin toimien johdosta ei ole menehtynyt ainoatakaan journalistia.

Al Jazeera vaati kansainvälistä yhteisöä ryhtymään toimiin kohdistetun toimittajien tappamisen lopettamiseksi. Iskun ajankohta osui samaan hetkeen, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ilmoitti sallivansa ulkomaisten toimittajien pääsyn Gazaan armeijan saattamana.

(Kirjoittanut: Ilari Lapikisto)

Lähteet: BBC, Al Jazeera

