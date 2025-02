Israel valmistautuu Gazan evakuointiin ja kehottaa Eurooppaa ottamaan vastaan palestiinalaiset – Trump on eri mieltä

Lähdöstä tulee aluksi vapaaehtoista, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut ymmärtää haluavansa nähdä koko kaistaleen tyhjennettävän ja palestiinalaisväestön palautettavan ympäröiviin arabimaihin. Katz kuitenkin katsoo, että myös Norjan tulisi avata rajansa, kirjoittaa Jerusalem Post.

Israelin puolustusministeri toivotti torstaina tervetulleeksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suunnitelman siirtää gazalaisia, joka esiteltiin tiistaina Washingtonissa Trumpin ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun välisessä tapaamisessa. Hän ilmoitti, että tällainen evakuointisuunnitelma tullaan nyt toteuttamaan Israelin puolustusvoimien, IDF:n, johdolla.

”Suunnitelma tulee sisältämään sekä vaihtoehtoja maanteitse poistumiseen että erityisiä järjestelyjä poistumiseen veneellä tai lentokoneella”, sanoi Katz lausunnossaan torstaina.

Israelin puolustusministeri selitti, että ”palestiinalainen terroristijärjestö Hamas, joka veristen puhdistusten jälkeen hallitsee Gazaa islamilaisena diktatuurina, käyttää pakolla gazalaisia ihmiskilpinä israelilaisia puolustusvoimia vastaan.”

Hamas on Katzin mukaan myös takavarikoinut ulkomaisia humanitaarisia avustuksia, muun muassa Ruotsista, omiin sotarikostarkoituksiinsa.

”Gazan asukkaille tulisi antaa vapaus lähteä ja muuttaa”, totesi Katz ja kertoi, että tämä tullaan nyt mahdollistamaan IDF:n toimesta.

Samaan aikaan hän antoi piikin useille länsimailla, joiden hän katsoo olevan velvollisia ottamaan vastaan ne palestinalaiset, jotka haluavat jättää Gazan.

”Maat kuten Espanja, Irlanti, Norja ja muut, jotka ovat esittäneet vääriä syytöksiä ja veristä panettelua Israelia kohtaan sen toimista Gazassa, ovat juridisesti velvollisia sallimaan kaikkien Gazan asukkaiden tulla heidän alueelleen. Heidän tekopyhyytensä paljastuu, jos he kieltäytyvät tekemästä niin.”

Trumpin Gazaa koskeva suunnitelma on kuitenkin paljon laajempi. Tavoitteena on ilmaistu siirtää kaikki Gazan asukkaat. Kommentissaan Jerusalem Postille tiistaina Yhdysvaltain presidentti vakuutti, että tämä ei ole vain puhetta vaan jotain, mikä ”tulee tapahtumaan”.

Trump ei näe ensisijaisina vastaanottajina kaukaisia Euroopan maita, joille evakuoidut palestiinalaiset menisivät. Sen sijaan velvollisuus on lähialueen mailla kuten Jordanialla ja Egyptillä, Trump sanoo.

Kiinnostus naapurimaissa vastaanottaa arabialaisia sisariaan ja veljiään on ollut käytännössä olematonta siitä lähtien, kun Israel perustettiin. Trump sanoi kuitenkin tiistaina uskoen, että ”nämä maat ”eivät tule sanomaan minulle ’ei’ evakuoitujen palestiinalaisten vastaanottamisesta”. Samalla hän painotti, että: ”Haluan poistaa KAIKKI Gazan asukkaat.”

JUST IN: President Trump says the United States is taking over the Gaza Strip as Israel PM Benjamin Netanyahu listens.

"This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous."

"The US will take over the Gaza… pic.twitter.com/NGE7RlUwen

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 5, 2025