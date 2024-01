Israel vastustaa Etelä-Afrikan kansanmurhasyytöksiä kansainvälisessä tuomioistuimessa holokaustiin vedoten

Israelin lakimiehet vastasivat Etelä-Afrikan syytökseen, jonka mukaan Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazan kaistalla, ja sanoivat, että Kansainvälisessä tuomioistuimessa käsiteltävä tapaus ”halventaa termiä (’holokausti’), joka on keksitty kuvaamaan juutalaisen kansan tuhoamista.

Israelin lakimiesten perjantaina esittämässä jutussa käsiteltiin Etelä-Afrikan edellisenä päivänä esittämän väitteen molempia osa-alueita, joissa yhdistettiin Israelin menetelmät, jotka tuhoavat laajoja alueita Gazassa, ja Israelin johtajien lausunnot, jotka Etelä-Afrikan mukaan osoittavat kansanmurhan aikomuksen.

Israel esitti kuitenkin myös yleisen argumentin, jonka mukaan tuomioistuimen ei pitäisi käyttää väärin termiä kansanmurha, joka on ”varattu vain äärimmäisiin tapauksiin”.

”Kyllä, kyseessä on sydäntä särkevä aseellinen konflikti, mutta yritys luokitella se kansanmurhaksi ja käynnistää väliaikaiset toimenpiteet ei ole vain oikeudellisesti perusteeton, vaan sillä on kauaskantoisia ja kielteisiä seurauksia, jotka ulottuvat paljon käsiteltävänänne olevan tapauksen ulkopuolelle”, Israelin apulaisoikeusasiamies Gilad Noam sanoi tuomioistuimelle.

”Viime kädessä hakijan pyynnön hyväksyminen ei vahvistaisi vaan heikentäisi sitoutumista kansanmurhan estämiseen ja rankaisemiseen”, hän sanoi. ”Se tekisi kansainvälisen yhteisön hyväksymästä välineestä, jonka tarkoituksena on estää sellaiset kauheudet, jotka järkyttivät ihmiskunnan omaatuntoa holokaustin aikana, aseen sellaisten terroristiryhmien käsissä, jotka eivät välitä ihmisyydestä tai laista.”

Kansainvälisen oikeuden mukainen perussääntö, jonka nojalla tuomioistuin voi antaa tuomion kansanmurhasta, laadittiin holokaustin jälkeen.

Israelin ulkoministeriön oikeudellinen neuvonantaja Tal Becker huomautti termin alkuperästä, jonka on keksinyt puolanjuutalainen asianajaja Raphael Lemkin.

Becker sanoi, että ”Lemkin auttoi maailmaa tunnustamaan, että olemassa oleva oikeudellinen sanasto oli yksinkertaisesti riittämätön kuvaamaan sitä tuhoisaa pahuutta, jonka natsien holokausti vapautti”. Nyt Etelä-Afrikka pyrkii hänen mukaansa ”kääntämään termin ylösalaisin”.

”Yritys käyttää termiä ’kansanmurha’ aseena Israelia vastaan tässä yhteydessä ei ainoastaan kerro tuomioistuimelle räikeästi vääristynyttä tarinaa, vaan se ei ainoastaan tyhjennä sanan ainutlaatuista voimaa ja erityistä merkitystä, vaan kumoaa itse kansanmurhaa koskevan yleissopimuksen tavoitteen ja tarkoituksen”, hän sanoi.

Israel on väittänyt, että Hamasin lokakuun 7. päivän hyökkäys, ”joka käynnisti sodan – jolloin terroristit tunkeutuivat Gazasta ja tappoivat 1 200 ihmistä, enimmäkseen siviilejä, raa’asti tuhansia muita ja ottivat yli 240 ihmistä panttivangeiksi – sopii paremmin termiin ’kansanmurha'”. Becker huomautti, että oikeussalissa oli läsnä joidenkin panttivangeiksi jääneiden yli sadan ihmisen perheitä.

Yli 23 000 palestiinalaista – 1 prosentti kaistan väestöstä – mukaan lukien tuhansia lapsia, on saanut surmansa sen jälkeen, kun Israel aloitti vastaiskut, Gazan Hamasin johtama terveysministeriö on kertonut. Israel on aiemmin sanonut, että kolmannes kuolleista on taistelijoita.

Perjantaina Haagin tuomioistuimessa esitettävät perustelut ovat alustava vaihe asiassa, jonka ratkaiseminen voi kestää vuosia. Seuraavaksi 15 tuomarin paneeli päättää, määrääkö se taistelut kokonaan tai osittain keskeytettäviksi, jos se pitää kansanmurhan vaaraa uskottavana. Tuomioistuin ei voi panna tällaista määräystä täytäntöön, mutta se voisi antaa valtioille oikeudellisen perustan boikotoida tai eristää Israelia.

Israel on ollut niin pöyristynyt oikeudenkäynnistä, että se on muuttanut pitkäaikaista politiikkaansa, jonka mukaan se on jättänyt huomiotta Yhdistyneiden Kansakuntien alaiset elimet, ja se on ollut niin tyrmistynyt siitä, että maan, joka on ”perustettu tuhkasta kansansa tuhoamisen jälkeen”, pitäisi joutua vastaamaan syytteeseen kansanmurhasta.

”Terroristijärjestö toteutti pahimman juutalaisiin kohdistuneen rikoksen sitten holokaustin, ja nyt joku tulee puolustamaan sitä holokaustin nimissä”, pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi aiemmin tällä viikolla.

Israelin lakimiehet sanoivat myös, että Israelin vastahyökkäysten laajuus ja menetelmät eivät poikenneet sodan laeista, vaan osoittavat, että Israel ei aio tappaa palestiinalaisia massoittain.

Israelin oikeusministeriön oikeudellinen neuvonantaja Galit Raguan huomautti, että Israel on ryhtynyt toimenpiteisiin helpottaakseen avun saapumista kaistalle, varoittaakseen siviilejä uhkaavista hyökkäyksistä ja helpottaakseen heidän evakuointiaan. ”Syytös kansanmurhasta näiden laajojen ponnistelujen vuoksi on suoraan sanottuna kestämätön”, hän sanoi.

Hän luetteli useita toimia, joihin Israel on ryhtynyt, mukaan lukien elintarvikkeiden ja veden sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden maahantulon salliminen. Hän sanoi, että luettelo osoittaa, että kansanmurhasyytteen perustana olevat todisteet ovat ”puolueellisia ja osittaisia” ja että ”väite kansanmurhan aikomuksesta on perusteeton”.

Hän lisäsi: ”Jos Israelilla olisi tällainen aikomus, viivyttäisikö se maahyökkäystä viikkoja ja kehottaisi siviilejä hakeutumaan turvallisempaan tilaan ja uhraisi näin ollen operatiivisen edun?”

Israelin arvostelijoiden mukaan maa on estänyt avun toimittamisen Gazan palestiinalaisille. Israel syyttää kansainvälisiä avustusryhmiä avuttomuudesta ja Hamasia ruoan ja laitteiden varastamisesta. Maailman terveysjärjestöjen mukaan Gaza on nälkäkuoleman partaalla.

Malcolm Shaw, ihmisoikeuksiin erikoistunut brittiläinen asianajaja, joka johtaa Israelin ryhmää, viittasi Israelin virkamiesten lainauksiin, jotka Etelä-Afrikan mukaan viittaavat kansanmurha-aikeisiin. Shaw sanoi, että lainaukset oli revitty irti asiayhteydestä tai että ne olivat sellaisten virkamiesten antamia, jotka eivät ole mukana päätöksentekoprosessissa.

Hän huomautti esimerkiksi, että Etelä-Afrikka siteerasi Israelin kulttuuriperintöministerin Amichai Eliyahun kommentteja, jonka mukaan ”Gazassa ei ole olemassa osallistumattomia siviilejä” ja joka fantasioi ”kauniista tasoitetusta Gazasta” ja ”suositteli kaistaleen ydinpommitusta”.

Shaw totesi, ”Eliyahu on täysin sodan politiikan ja päätöksenteon ulkopuolella. Joka tapauksessa sotakabinetin jäsenet ja muut ministerit, pääministeri mukaan lukien, torjuivat välittömästi hänen lausuntonsa.” Netanjahu pidätti Eliyahun poissa kabinetin kokouksista hänen lausuntojensa vuoksi.

Shaw totesi, että sotaa johti pieni virkamiesjoukko, ja sanoi Etelä-Afrikan jättäneen huomiotta näiden virkamiesten, kuten Netanjahun ja puolustusministeri Yoav Gallantin, useat lausunnot, joissa he pitivät yllä siviilien suojelua.

”Pääministeri totesi kerta toisensa jälkeen: ’Meidän on estettävä humanitaarinen katastrofi'”, Shaw sanoi.

Etelä-Afrikan asianajaja Tembeka Ngcukaitobi kertoi torstaina yksityiskohtaisesti todisteistaan ja sanoi: ”Todisteet kansanmurha-aikeista eivät ole vain kylmääviä, vaan myös musertavia ja kiistattomia.”

”Uskottava oikeus itsepuolustukseen”

Kansainvälisen tuomioistuimen on määrä tehdä päätös yhdeksästä väliaikaisesta toimenpiteestä, joilla pyritään keskeyttämään sotilasoperaatiot Gazassa, mutta aikataulua sen toteuttamiselle ei ole ilmoitettu. Israel on väittänyt, että väliaikaiset toimenpiteet eivät voi vaatia valtiota pidättäytymään käyttämästä ”uskottavaa oikeutta itsepuolustukseen”.

Toimivaltaan liittyvästä kysymyksestä Israel väitti, että yksi ICJ:n toimeksiannon vaatimuksista on, että kanteen nostavan valtion olisi ensin pyrittävä ratkaisemaan tämä ongelma. Israelin mukaan he eivät onnistuneet keskustelemaan Etelä-Afrikan kanssa ennen kuin he toivat asian tuomioistuimeen. Etelä-Afrikka puolestaan väitti, että se oli ottanut yhteyttä Israeliin, mutta ei saanut vastausta.

Israelin ryhmä esitti vahvoja ”lainkäyttöön ja menettelyyn liittyviä argumentteja”, Al Jazeeran vanhempi poliittinen analyytikko Marwan Bishara sanoi, mutta hän lisäsi, että ”Israel hävisi moraalisen, tosiasioihin perustuvan, historiallisen ja humanitaarisen argumentin, koska tilanne on purkautunut Gazassa – siellä on pelkkää kuolemaa ja teollista tappamista”.

Israelin ulkoministeriön oikeudellinen neuvonantaja Tal Becker kertoi ICJ:n kuulemistilaisuudessa, että Etelä-Afrikalla oli läheiset suhteet Hamasiin ja että se yritti siksi esittää ”vääristynyttä tosiasiallista ja oikeudellista kuvaa”.

”Etelä-Afrikka ”torjuu jyrkästi” tämän väitteen”, sanoi Al Jazeeran Fahmida Miller, joka raportoi Etelä-Afrikasta.

”Etelä-Afrikan hallitus on sanonut, että sillä ei ole kahdenvälisiä suhteita Hamasiin ja että sen asenne palestiinalaisten taistelun tukemiseen miehitystä vastaan ei ole sama kuin Hamasin tukeminen”, hän sanoi.

Torstaina pitämässään esityksessä Etelä-Afrikan lakimiehet tuomitsivat myös Hamasin toimet 7. lokakuuta.

ICJ:n puheenjohtaja Joan Donoghue päätti kaksipäiväisen kuulemisen sanomalla, että tuomioistuin julkistaa päätöksensä lähipäivinä.

Lähde: Jewish Telegraphic Agency, Al Jazeera