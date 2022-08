Israelilaiset promoottorit torjuivat rabbin syytöksen Justin Bieberin tekemästä tervehdyksestä Helsingin keikalla

Johtava eurooppalainen rabbi tuomitsi pop-sensaatio Justin Bieberin hänen tehtyä ”natsitervehdykseksi” tulkitun eleen tiistain konsertissaan Suomessa.

Laulajan israelilaiset promoottorit kuitenkin torjuivat syytöksen ja sanoivat, että ele oli vain tanssiliike.

”Kaikella ei ole tekemistä juutalaisten kanssa”, he sanoivat lausunnossaan.

Bieber, 28, oli esiintymässä 20 000 fanin edessä Helsingissä, kun hän marssi lavan poikki kädet ylhäällä tavalla, jonka väitetään muistuttavan natsisotilaiden ”Sieg Heil” -tervehdystä.

”Kuuluisa laulaja läimäytti miljoonien juutalaisten kasvoja ympäri maailmaa, kun hän päätti esittää ’Sieg Heil’ -tervehdyksen, joka symboloi samaistumista natsipuolueen arvoihin”, Euroopan rabbien konferenssin puheenjohtaja rabbi Pinchas Goldschmidt julisti keskiviikkona.

Goldschmidt, joka lähti kotoaan Venäjältä Israeliin kesäkuussa Ukrainan hyökkäyksen vastustamisen vuoksi, kehotti Israelin hallitusta perumaan poplaulajan tulevan esiintymisen vastauksena hänen ”häpeälliseen” tekoonsa.

Bieberin on määrä esiintyä Tel Avivissa 13. lokakuuta.

”On käsittämätöntä, että laulaja, jolla on kymmeniä miljoonia faneja ja seuraajia ympäri maailmaa, sallii tällaisen käytöksen Euroopan maaperällä, joka on läpimärkä miljoonien juutalaisten ja muiden vähemmistöjen verestä, jotka natsisortajat murhasivat julmasti”, rabbi kauhisteli.

Justin Bieber, who’s apparently still a thing, decided to goose-step and do a sieg Heil at a concert in Finland yesterday.

The Conference of European Rabbis denounced his actions and demands an explanation.

Will he repeat the performance when he comes to Israel this fall? pic.twitter.com/CtIoIgZl7T

