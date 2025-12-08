Israelin boikotointi Euroviisuissa – suurimmat rahoittajat jättävät kilpailun

Euroopan yleisradioliitto torjui vaatimukset Israelin sulkemisesta Euroviisuista, mutta seurauksena on laajeneva boikotti ja kasvava talouskriisi.

Euroopan laulukilpailu, joka on vuosikymmeniä ollut kulttuurinen yhdistäjä ja kansojen välinen juhla, on nyt vakavan kriisin keskellä. Vuoden 2026 kilpailua varjostavat Espanjan, Alankomaiden, Irlannin ja Slovenian ilmoitukset vetäytyä tapahtumasta protestina Israelin osallistumiselle.

Suurrahoittajien poistuminen iskee budjettiin

Erityisen merkittävä isku on Espanjan ja Alankomaiden vetäytyminen. Molemmat maat ovat olleet Euroviisujen suurimpia rahoittajia ja niillä on laaja katsojakunta. Kilpailun rahoitus perustuu osallistuvien maiden maksuihin, joissa vahvimmat kantavat suurimman taakan. Näiden maiden poistuminen merkitsee huomattavaa tulonmenetystä ja uhkaa koko tapahtuman taloudellista kestävyyttä.

EBU puolustaa Israelin osallistumista

Euroopan yleisradioliitto (EBU), joka vastaa kilpailun järjestämisestä, torjui vaatimukset Israelin sulkemisesta. Sen sijaan EBU hyväksyi uudet säännöt, joiden tarkoituksena on estää hallitusten suora puuttuminen kilpailuun. Päätös on kuitenkin johtanut välittömiin boikottijulistuksiin ja kasvavaan vastakkainasetteluun.

Paluumaiden merkitys jää vähäiseksi

Kilpailun johtaja Martin Green vakuuttaa, että Euroviisut ovat taloudellisesti turvassa ja että yleisötappioita voidaan kompensoida Bulgarian, Romanian ja Moldovan paluulla. Todellisuudessa näiden maiden taloudellinen painoarvo ja väestöpohja jäävät kuitenkin kauas Espanjan ja Alankomaiden rinnalla. Neljän protestoivan maan väestö on yli 2,5 kertaa suurempi kuin kolmen paluumaiden yhteisväestö.

Katsojille luvataan näyttävä ohjelma

Vaikka taloudelliset huolet varjostavat kilpailua, itävaltalainen juontaja ORF vakuuttaa, että vuoden 2026 Euroviisut etenevät suunnitelmien mukaisesti ja pysyvät näyttävinä. Silti epävarmuus on ilmeinen: ilman suurrahoittajia ja laajaa yleisöpohjaa Euroviisut voivat menettää merkityksensä koko Euroopan yhteisenä kulttuuritapahtumana.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: