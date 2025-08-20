Israelin jalkapallofanit kutsuivat puolalaisia ”murhaajiksi vuodesta 1939”

Israelin ja Puolan suhteet ovat saavuttaneet uuden pohjakosketuksen molemmin puolin toimivan jalkapallofaniryhmän ansiosta.

Puolan ja Israelin suhteet joutuivat jälleen vaikeuksiin, tällä kertaa israelilaisfanien pöyristyttävän käytöksen vuoksi jalkapallo-ottelussa. Silti puolalaisilla oli oma aggressiivinen viestinsä edellisen pelin aikana.

Kuten presidentti Karol Nawrocki, varapääministeri Władysław Kosiniak-Kamysz ja hallituksen tiedottaja Adam Szłapka ovat ilmaisseet, Puola odottaa UEFA:lta selkeää vastausta fanien näyttämään banderolliin.

Unkarin Debrecenissä pelatun Raków Częstochowan ja Maccabi Haifan välisen ottelun päätteeksi Maccabi Haifan israelilaiset fanit avasivat banderollin, jossa puolalaisia kutsuttiin ”murhaajiksi vuodesta 1939”. Ottelussa paikalla olleen urheilutoimittaja Łukasz Cionan mukaan Maccabin kuuluttaja kutsui puolalaisia ”natseiksi”, kirjoittaa Do Rzeczy.

Israelin Puolan suurlähetystö julkaisi vastauksen X-alustalla.

”Joidenkin Maccabi Haifan fanien käytös oli vastenmielistä ottelun aikana Raków Częstochowaa vastaan. Tällaisille sanoille ja teoille ei ole sijaa, ei miltään taholta, ei stadionilla eikä missään muuallakaan. Ei koskaan! Nämä häpeälliset tapahtumat eivät kuvasta israelilaisten fanien enemmistön henkeä”, he kirjoittivat.

Puolan parlamentin jäsenet huomauttivat nopeasti, että lausunto sisälsi merkittävän epätarkkuuden: ”Mikä osapuoli? Tänään toinen osapuoli käyttäytyi häpeällisesti. Teidän faninne, teidän joukkueenne fanit, loukkasivat JULKISESTI puolalaisia kansakuntana. Jopa teoreettisesti etäisyyttä ottavassa viestissä yritätte kaunistella ja harhauttaa. Olisitte voinut pysyä hiljaa. Se olisi päättynyt samalla tavalla”, kirjoitti PiS:n Sebastian Kaleta.

Sodankäyntiä banderolleilla

Banderolli tuli vastauksena samanlaiseen välikohtaukseen Puolan edellisen ottelun aikana, kun Rakowin fanit pitivät pystyssä banderollia, jossa luki ”Israel tappaa, maailma kuuntelee”, kertoo Neokohn.hu. Israelilaiset fanit lähettivät UEFA:lle myös viestin vielä toisella banderollilla, jossa luki: ”UEFA – reilu peli loppuu siihen, mistä iso raha alkaa”.

Myös liittovaltiopuolueen parlamentin jäsen Konrad Berkowicz kommentoi suurlähetystön viestiä ja totesi, että ulkoministeri ei ole vieläkään puhunut. ”Pyytäkää anteeksi ja samalla käskekää rouva Anna Applebaumia herättämään miehensä. Ehkä se auttaa häntä nousemaan sängystä.”

Anna Applebaumin aviomies, Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorsi, julkaisi lopulta uudelleen Israelin suurlähetystön kommentin omilla saatesanoillaan: ”On hyvä, että @IsraelinPoland reagoi skandaalimaiseen banneriin”, hän kirjoitti ja lisäsi: ”Toivon muuten, että israelilaisille nuorille opetetaan, että vuonna 1939 natsi-Saksa hyökkäsi Puolaan ja alkoi murhata sen kansalaisia, jotka kuuluivat kaikkiin uskontoihin ja kansallisuuksiin.”

Ottelu päättyi 2-0 Rakówin hyväksi, ja joukkue varmisti paikkansa konferenssiliigan neljännellä karsintakierroksella.

Do Rzeczy kirjoitti, että ”syytökset puolalaisten osallisuudesta natsien hirmutekoihin ja holokaustiin eivät pidä paikkaansa ja ovat täysin epähistoriallisia, sillä Saksan rikokset ovat yksinomaan Saksan vastuulla, joka toimi miehitetyllä Puolan alueella”.

Lisäksi ”Ei kommentoida”, kirjoitti Raków Częstochowan tiedottaja.

Stadionilta on ilmestynyt yhä enemmän kuvia ja videoita nettiin.

