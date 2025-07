Israelin joukot tekivät ilmaiskun katolisen seurakunnan kirkkoon Gazassa – kolme kuoli ja useita loukkaantui

Gazan ainoa katolinen kirkko, Pyhän Perheen seurakunnan kirkko, joutui torstaiaamuna iskun kohteeksi, jossa kuoli kolme ihmistä ja useita loukkaantui, mukaan lukien seurakunnan pappi, isä Gabriel Romanelli. Jerusalemin latinalaisessa patriarkaatissa annetussa lausunnossa vedotaan johtajiin, jotta he ”korottavat äänensä ja tekevät kaiken tarvittavan tämän inhimillisesti ja moraalisesti perusteettoman tragedian lopettamiseksi.”

Pyhän Perheen kirkko, ainoa katolinen kirkko Gazan alueella, joutui torstaiaamuna panssarivaunun tulituksen kohteeksi. Kolme ihmistä kuoli vammoihinsa. Muiden vammat olivat lievempiä, mukaan lukien seurakunnan pappi, isä Gabriel Romanelli.

Jerusalemin latinalainen patriarkka kardinaali Pierbattista Pizzaballa puhui aiemmin Vatican Newsille:

”IDF väittää, että panssarivaunu osui vahingossa suoraan Pyhän Perheen latinalaiseen kirkkoon, mutta emme ole siitä varmoja”, hän sanoi. ”Neljä ihmistä on vakavasti loukkaantunut, joista kahden tila on erittäin vakava ja heidän henkensä on vaarassa.”

”On myös muita loukkaantuneita, mutta heidän tilansa on vähemmän vakava, heidän joukossaan myös seurakunnan pappi, koska he olivat kaikki kirkossa”.

”Meillä ei ole tarkkoja tietoja siitä, mitä Gazassa on tänään tapahtunut, koska viestintä Gazassa ei ole niin yksinkertaista”, hän selitti ja lisäsi, että hän yrittää saada lisätietoja mahdollisimman pian.

”Emme koskaan jätä heitä yksin”

Vatikaanin uutisille italian kielellä puhunut kardinaali Pizzaballa ilmaisi myötätuntonsa Gazan uhreille: ”Yritämme aina tavoittaa Gazan kaikin mahdollisin tavoin, suoraan ja epäsuorasti. Nyt on liian aikaista puhua tästä kaikesta; meidän on ymmärrettävä, mitä on tapahtunut, mitä pitäisi tehdä, erityisesti kansamme suojelemiseksi, ja tietysti yritettävä varmistaa, että tällaisia asioita ei enää tapahdu. Sitten katsomme, miten jatkamme, mutta emme todellakaan jätä heitä yksin.”

Aiemmin Jerusalemin latinalainen patriarkaatti oli julkaissut X:ssä lehdistötiedotteen, jossa vahvistettiin, että kirkko oli joutunut ”hyökkäyksen kohteeksi”. Tiedotteessa todettiin, että tällä hetkellä ”kuolemantapauksia ei ole vahvistettu”, mutta kirkko on kärsinyt vahinkoja.

Katolisen lehdistöviraston SIR:n mukaan Pyhän Perheen kirkossa on tällä hetkellä noin 500 pakolaiskristittyä.

”Kuolema, kärsimys ja tuho ovat kaikkialla”

Myöhemmin samana päivänä julkaistussa lausunnossa Jerusalemin latinalainen patriarkaatti totesi: ”Pyhän Perheen kompleksissa olevat ihmiset ovat löytäneet kirkosta turvapaikan – toivoen, että sodan kauhut säästäisivät ainakin heidän henkensä, kun heidän kotinsa, omaisuutensa ja arvokkuutensa on jo riistetty heiltä.”

Patriarkaatti esitti syvimmät surunvalittelunsa surun murtamille perheille ”koko Pyhän maan kirkon puolesta” ja tuomitsi hyökkäyksen korostaen, että se on vain yksi monista hyökkäyksistä, jotka tuhoavat Gazan ja sen asukkaat.

”Latinalainen patriarkaatti tuomitsee jyrkästi tämän tragedian ja viattomien siviilien ja pyhän paikan vastaisen hyökkäyksen. Tämä tragedia ei kuitenkaan ole suurempi tai kauheampi kuin monet muut Gazan koettelemukset. Monet muut viattomat siviilit ovat myös kärsineet vahinkoa, joutuneet pakolaisiksi ja saaneet surmansa. Kuolema, kärsimys ja tuho ovat kaikkialla”, lausunnossa todetaan.

Julkilausuma jatkuu hätävetoomuksella: ”On tullut aika, että johtajat korottavat äänensä ja tekevät kaiken tarvittavan tämän inhimillisesti ja moraalisesti perusteettoman tragedian lopettamiseksi.”

”Tämän kauhean sodan on loputtava kokonaan, jotta voimme aloittaa pitkän työn ihmisarvon palauttamiseksi.”

Patriarkaatti ja kirkko toistivat tukensa niille, jotka hautaavat yhteisön jäseniä ”tässä tuskallisessa hetkessä”, ja kiittävät kaikista solidaarisuuden ja läheisyyden osoituksista. Ne vahvistavat kardinaali Pizzaballan lupauksen, ettei kansaa jätetä yksin.

”Jatkamme Gazan yhteisön tukemista ja teemme kaiken voitavamme heidän auttamisekseen.”

Lähde: Vatican News

