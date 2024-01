Israelin LGBTQ-sotilaat toivovat, että ”Gazan sota tukee heidän taisteluaan yhtäläisten oikeuksien puolesta kotimaassa”

”Rakkaani! Tästä päivästä lähtien olen IDF:n leski”, hän kirjoitti Knessetin lehteriltä, jossa hän oli todistamassa lakiesityksen hyväksymistä, jonka puolesta hän oli kampanjoinut.

”Se on tunnustus, jota en antaisi mistään hinnasta pois. Tunnustus, jota en koskaan elämässäni uskonut saavani kuusi päivää ennen kuin meidän piti mennä naimisiin, kun lähdit pelastamaan ihmishenkiä ja pelastamaan Be’erissä vangittuina pidettyjä perheitä”, Ohana kirjoitti kihlatulleen Sagi Golanille. ”Sinä kaaduit taistelussa julmia terroristeja vastaan. Tänään, sinun kunniaksesi, saimme tasa-arvon kuolemassa. Nyt jatkamme tasa-arvon vaatimista myös elämässä.”

Tästä ajatuksesta on tullut Israelin LGBTQ-sotilaiden taisteluhuuto, sillä monet heistä kokevat sodan asettaneen heidän asemansa jyrkkään valoon: Heidät on kutsuttu vaarantamaan henkensä etulinjassa Gazassa, mutta heiltä on evätty oikeudet, joita heteroseksuaalisilla pareilla on kotimaassa – mukaan lukien oikeus mennä naimisiin Israelissa. Samaa sukupuolta olevien avioliittoa vastustavat suurelta osin uskonnolliset poliittiset puolueet, joiden jäsenistä monet harediortodoksit eivät palvele armeijassa.

Yksi LGBTQ-oikeuksia Israelissa vaativa vetoomus levisi marraskuussa, kun IDF-sotilas Yoav Atzmoni julkaisi kuvan itsestään univormussaan Gazassa pitelemässä pride-lippua, johon oli kirjoitettu englanniksi, arabiaksi ja hepreaksi sanat ”In the name of love” (Rakkauden nimessä).

”Atzmoni toivoi näyttävänsä israelilaiselle yhteisölle, että olemme tasa-arvoisia siinä, miten hoidamme velvollisuutemme, ja toivon, että sodan jälkeen saamme oikeutemme”, hän kertoi Jewish Telegraphic Agencylle.

”Hallituskoalitiossa on niitä, joiden lapset ovat ješivassa tai Miamissa”, hän lisäsi viitaten haredi-puolueisiin sekä pääministerin poikaan Yair Netanjahuun, joka palasi äskettäin Floridasta. ”Kun taas ne opposition jäsenet, jotka kannattavat LGBTQ-kansalaisoikeuksia, lähettävät lapsensa Gazaan.”

Atzmoni toivoi myös välittävänsä viestin, että ”IDF on Lähi-idän ainoa armeija, jossa voimme tulla kaapista ulos”. Näin on ollut vuodesta 1993 lähtien, jolloin Israel alkoi sallia avoimesti homo- ja lesbosotilaiden asepalveluksen.

Homofobia on edelleen suuri ongelma IDF:ssä – israelilaisen LGBTQ-nuorisoryhmän vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan 95 prosenttia haastatelluista LGBTQ-sotilaista oli kohdannut syrjintää palvelusaikanaan. Israelin johtavan LGBTQ-järjestön Agudan raportissa todettiin kuitenkin, että vain 1 prosentti sen vuonna 2021 keräämistä homofobian tapauksista tapahtui armeijassa.

Ja esteet laskevat edelleen: Ensimmäistä Gazassa taistellutta israelilaista transsukupuolista naissotilasta haastateltiin hiljattain suuren kanavan Channel 13:n haastattelussa.

”Ei ole epäilystäkään siitä, että IDF on yksi edistyksellisimmistä organisaatioista Israelissa LGBTQ-ihmisten hyväksymisen suhteen, mutta jopa edistyksellisissä paikoissa on edelleen syrjintätapauksia”, sanoi Agudan puheenjohtaja Hila Peer. ”En odota heidän olevan täydellisiä kaikesta siitä työstä huolimatta, jota on tehty osallistavamman toiminnan eteen.”

Hän lisäsi, että ennen kuin marraskuussa hyväksyttiin laki, jolla LGBTQ-sotilasleskille myönnettiin yhtäläiset oikeudet, ”armeijassa oli tosiasiallinen politiikka, jonka mukaan tällaiset kumppanit tunnustetaan käytännössä, ja mielestäni tämä kertoo paljon.”

Kyselyt osoittavat, että enemmistö israelilaisista kannattaa LGBTQ-kansalaisten täysin tasavertaista kohtelua, mutta Israelin ortodoksiset poliittiset puolueet, jotka ovat liittoutuneet pääministeri Benjamin Netanjahun kanssa, ovat johdonmukaisesti vastustaneet pyrkimyksiä laajentaa LGBTQ-oikeuksia vetoamalla samaa sukupuolta olevien henkilöiden suhteita koskeviin kieltoihin perinteisessä juutalaisessa laissa. Haastattelussa kesäkuussa, kuukausia ennen nykyisen sodan puhkeamista, haredi-lainsäädäntömies Yitzhak Pindrus sanoi, että ”LGBTQ-yhteisö on vaarallisin asia Israelin valtiolle, vaarallisempi kuin ISIS ja Hizbollah”.

LGBTQ-israelilaiset ovat saavuttaneet voittoja tuomioistuimissa. Kuten muutkin, jotka eivät voi mennä laillisesti naimisiin Israelissa, he voivat mennä naimisiin ulkomailla, ja hallitus tunnustaa nämä avioliitot. Viime vuonna erään toisen oikeuden päätöksen ansiosta samaa sukupuolta olevat pariskunnat ja sinkkumiehet saivat mahdollisuuden hankkia lapsia sijaissynnytyksen kautta Israelissa – jotain, mitä Ohana ja Golan olivat toivoneet. Viime viikolla Israelin korkein oikeus päätti, että samaa sukupuolta olevien adoptiot on sallittava. Peerin mielestä tällaisten muutosten tekeminen ei kuitenkaan saisi olla tuomioistuinten tehtävä.

”Adoptiolaki olisi voitu korjata lainsäädännöllisesti, sillä ainoa ongelma oli lain kieli, jossa sanottiin ’mies ja hänen vaimonsa'”, hän sanoi. ”Hallitus ei suostunut muuttamaan lakia, joten meidän oli valitettava korkeimpaan oikeuteen ja odotettava, että se korjaa lain, mikä tapahtui viime viikolla. Nämä ovat kuitenkin prosesseja, jotka kestävät monta vuotta.”

Tämän keskustelun yhteydessä reserviläinen Asaf, joka palvelee Israelin Iron Dome -ohjuspuolustusjärjestelmään keskittyvässä yksikössä, oli tyytyväinen nähdessään Atzmonin heiluttavan pride-lippua Israelin sodan yhteydessä.

”Täytyy sanoa, että se oli hyvin jännittävää ja sydäntä lämmittävää”, sanoi Asaf, joka kertoi vain etunimensä sotilassääntöihin vedoten. ”Israelin viimeisimmän maahyökkäyksen aikana Gazaan vuonna 2014 hän sanoi, että ”se ei ollut yhtä näkyvää… Hän lähetti viestin, että taistelen Gazassa, ja olen homo, ja voin heiluttaa pride-lippua kuten Israelin lippuakin”.

Israel on ylpeillyt LGBTQ-sotilaillaan, ja virallinen sosiaalisen median tili jakoi viime kuussa kuvan homosotilaan kihlautumisesta. Israelin arvostelijat ovat kuitenkin sanoneet, että maan LGBTQ-vapauksien korostaminen on ”pinkkipesua”, jolla pyritään ohjaamaan huomio pois maan ihmisoikeustilanteesta ja palestiinalaisten huonosta kohtelusta.

Shmuel drove to the border to see his partner Dennis, a combat soldier and company commander.

He then got down on one knee and proposed to him.

Shmuel proposed with a ring from the “Adir’s Diamond” project, in memory of Adir Messika who was murdered at the Nova music festival… pic.twitter.com/JGSbgRfj6I

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) December 11, 2023