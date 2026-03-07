Israelin propagandakoneisto petti omat somesoturinsa – jätti palkat maksamatta

Somevaikuttajat levittivät Israelin sotapropagandaa uskollisesti – mutta kun palkkapäivä koitti, hallitus katosi kuin savuna ilmaan.

Israel onnistui Gazan sodan aikana yhdessä asiassa täydellisesti: se sai värvättyä joukon somevaikuttajia ja konsultteja levittämään omaa sotanarratiiviaan maailmalle. Mutta kun palkkapäivä koitti, propagandakoneisto muuttui äkisti kuuroksi ja sokeaksi, eivätkä somevaikuttajat saaneet sekeliäkään. Nyt nämä ”hyödylliset ulkomaiset äänitorvet” vaativat valtiolta miljoonia sekeleitä, kertoo The Cradle.

Israelilaisen talouslehti Calcalistin mukaan Israelin hallinto on saanut eteensä nipun kanteita, kun vaikuttajat, mediakonsultit ja tuotantoyhtiöt vaativat maksua tekemästään työstä. Työstä, jonka tarkoitus oli kiillottaa Israelin kuvaa samaan aikaan kun Gazassa pommitettiin siviilejä maan tasalle.

Mutta kuten moni alihankkija tietää: kun kiire on kova ja sopimukset kirjoitetaan hätäisesti – tai jätetään kokonaan kirjoittamatta. Jälkikäteen on helppo teeskennellä, ettei mitään koskaan sovittukaan.

Netanjahun kanslia otti propagandan haltuun – ja kaaos oli taattu

Hamasin lokakuun 2023 iskun jälkeen Israelin tiedotusministeriö lakkautettiin, ja Netanjahun oma kanslia nappasi propagandakoneiston ohjakset. Lopputulos oli kuin huonosti johdetusta startupista: kiirettä, sekasortoa ja sopimuksia, joita kukaan ei tunnusta allekirjoittaneensa.

Avoimien kilpailutusten sijaan valtio paisutti vanhoja sopimuksia yksityisten tuotantoyhtiöiden kanssa. Nämä yhtiöt toimivat välikäsinä ja maksoivat ulkomaisille pro-Israel -kommentaattoreille, jotka sitten julkaisivat uskollisesti hallinnon viestejä sosiaalisessa mediassa.

Miljoonia shekeleitä – mutta kukaan ei muka tiedä, kuka maksaa

Yksi yhtiöistä, Intellect Production and Publishing Group, vaatii 1,7 miljoonaa sekeliä. (noin 425 000 euroa). Summan kerrotaan kattavan muun muassa matkoja ja mediatoimia, joilla pyrittiin torjumaan pro-palestiinalaisia mielenosoituksia Haagin oikeuskäsittelyjen yhteydessä. Toisin sanoen: rahaa paloi siihen, että Israelin viesti saatiin näyttämään vähemmän huonolta.

Myös entinen hallituksen tiedotusvastaava Eylon Levy haluaa osansa. Hänen kuukausipalkkansa oli 41 125 sekeliä (noin 10 280 euroa) – mutta koska maksu kierrätettiin tuotantoyhtiön kautta, valtio voi nyt teeskennellä, ettei se ole vastuussa mistään.

Toinen yritys, Speedy Call, kertoo Israelin kieltäytyvän maksamasta yli 600 000 shekeliä (yli 150 000 euroa) (yhdeksän kuukauden työstä. Yhtiö rakensi jopa tv-studion armeijan päämajaan Kiryaan, mutta sekään ei riittänyt avaamaan valtion kukkaronnyörejä.

Yhdysvalloissa somevaikuttajat rahastivat tuhansia dollareita per julkaisu

FARA-lain nojalla julkistetut asiakirjat paljastavat, että Yhdysvalloissa vaikuttajille maksettiin tuhansia dollareita per somepostaus. Esther Project -kampanjassa yksittäinen julkaisu saattoi tuottaa noin 7 000 dollaria (noin 6 400 euroa). Kunhan vain julkaisi oikeanlaisen viestin oikeaan aikaan.

Israel kutsui tätä globaalia propagandakoneistoa sodan ”kahdeksanneksi rintamaksi”. Ja kuten rintamilla usein käy – jotkut jätetään tuleen makaamaan, kun laskut alkavat kasaantua.

Israel quietly paid influencers on the American right $900,000 to peddle pro-Israel talking points in 2025, and plans to increase spending to $250,000 a month, or $3 million annually. The money comes from an initiative called “Project Esther” that has the aim of swaying public… pic.twitter.com/57QW8nUyIm — AF Post (@AFpost) January 13, 2026

