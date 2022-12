Israelin uusi hallitus haluaa laajentaa siirtokuntia

Israelin tuleva hallinto on päässyt sopuun tulevasta hallitusohjelmasta Israelissa järjestettyjen vaalien jälkeen, joissa oikeistopopulistisen Likud-puolueen puheenjohtaja Benjamin Netanyahu nousi jälleen pääministerin asemaan.

Uusi hallitusohjelma pyrkii laajentamaan ja vahvistamaan juutalaisten siirtokuntia. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu periaate liittää Länsirannan miehitetyn palestiinalaisalueen liittämiseksi Israeliin. Kansainväliset yhteisöt kuten Euroopan unioni, YK ja Arabiliitto ovat pitäneet Länsirannan miehitystä laittomana, siitä huolimatta Israel on miehittänyt aluetta 1970-luvulta lähtien laajentaen siirtokuntiaan. Viime viikkojen aikana ovat israelilaiset lisänneet ratsioitaan palestiinalaisten vastarinnan kukistamiseksi. Muutama viikko sitten raportoitiin Israelin asevoimien ampuneen kuoliaaksi kolme palestiinalaista Jeninin kaupungissa Länsirannalla. Tämän vuoden aikana on yhteensä 150 palestiinalaista ja 26 israelilaista saanut surmansa Länsirannan konflikteissa.

Netanyahu pyrki liittämään 30 prosenttia Länsirannan alueista osaksi Israelia aiempana valtakautenaan vuonna 2020, mutta tämä ei saanut tukea Yhdysvaltojen Donald Trumpin hallinnolta.

Uuden hallituksen on määrä nousta virkaan torstaina. Likud-puolueen lisäksi uudessa Israelin hallituksessa on mukana Israelin äärioikeistolaisia ja ultraortodoksipuolueita. Hallitusohjelmassa pyritään myös vahvistamaan juutalaista identiteettiä, vaikeuttamaan ei-juutalaista maahanmuuttoa sekä lisäämään juutalaista maahanmuuttoa.

