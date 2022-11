Israelin vastaiset tunnelmat jalkapallon MM-kisoissa

Israelilaiset tiedotusvälineet ovat ilmoittaneet heti Qatarin MM-kisojen alkaessa, että kannattajat ovat kohdistaneet heihin ”lukemattomia loukkauksia” ja että monet kieltäytyvät puhumasta heidän toimittajilleen. Israelin vastaisen mielialan sanotaan olevan maassa korkealla, ja yksi juutalaistoimittajista, Raz Shechnick, sanoo, että ”vihan ja vihamielisyyden ilmapiiri rohkaisee jalkapallofaneja heiluttamaan Palestiinan lippuja stadioneilla ja kieltäytymään puhumasta israelilaisille tiedotusvälineille”.

Palestine Online -profiilin Twitterissä julkaisemassa videossa kuullaan ja nähdään saudiarabialaisen miehen sanovan israelilaiselle toimittajalle Moav Vardylle:

– Tämä on Qatar, tämä on meidän maamme, ette ole tervetulleita tänne. On olemassa vain Palestiina, Israelia ei ole.

”You are not welcome here..”

A Saudi football fan refuses to talk to an Israeli reporter during the #FIFAWorldCup2022 in Qatar. pic.twitter.com/toWi68xlzL

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 26, 2022