Italexit – italialainen poliitikko perusti uuden puolueen saadakseen maansa irti Euroopan unionista ja yhteisvaluutasta

Italialainen parlamentaarikko Gianluigi Paragone haluaa Italian ulos Euroopan unionista ja vapaaksi yhteisvaluutta eurosta.

Aiemmin TV-toimittajana uraa luonut enrinen Viiden tähden liikkeen (M5S) poliitikko Gianluigi Paragone on perustanut uuden puolueen, jonka kantavana ajatuksena on Italexit – Italian EU- ja euroero. Hän uskoo, että euro on vahingoittanut taloutta ja aiheuttanut vakavaa haittaa työläisille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Euro palvelee vain harvoja.

– Euro on räätälöity Saksaa varten. Poliittiset valinnat tehdään vaaleissa, mutta hallitusten täytyy noudattaa EU:n määräyksiä. Tarvitsemme täydellisen hallinnan, Paragone kiteyttää.

Uuden puolueen perustaminen tuo esille laajan euroskeptisen ilmapiirin Italian politiikassa, sillä puolue nauttii heti perustamisensa hetkellä 7 prosentin kannatusta.

Paragone ei näe eroa pelkästään yhteisvaluutasta mahdolliseksi. Syynä siihen on demokratiavaje Euroopan unionissa.

– Demokratian puutteesta johtuen ei ole määräyksiä, joiden avulla ero pelkästään euroalueesta olisi mahdollista. Ensin pitää lähteä EU:sta.

Euroskeptinen poliitikko näkee uuden puolueensa osana eurooppalaista liikettä, joka muodostuisi samanmielisistä puolueista muissa EU-maissa.

Aluksi yhden asian puolue tähtää parlamenttivaaleihin vuonna 2023 ja Rooman aluevaaleihin vuonna 2021. Puolueella on laaja kannatuspotentiaali maassa, jossa nykyään kolmannes äänestäjistä profiloituu euroskeptisiksi.

Jos Paragonen suunnitelmat toteutuvat, Italia ei saa uutta valuuttaa vaan palaa ennen euroaikaa käytössä olleeseen liiraan.

– Kyse ei ole siitä, mikä valuutan nimi on. Kyse on siitä, kuka sen omistaa, Paragone täsmentää.

Lähteet Bloomberg, Express.