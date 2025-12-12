Italia: Afrikkalainen mies vangittiin nuoren naisen sieppauksesta ja kidutuksesta – video lähetettiin uhrin äidille

Italiassa poliisi on pidättänyt afrikkalaisen siirtolaisen, jota epäillään järkyttävästä rikoksesta: 22-vuotiaan naisen sieppauksesta ja kidutuksesta. Tapaus nousi julkisuuteen, kun uhrin äidille lähetettiin video, jossa hänen tyttärensä kärsi kidutuksen kohteena.

Poliisin mukaan mies oli ottanut nuoren naisen vangiksi ja kohdistanut häneen fyysistä väkivaltaa. Videomateriaali, joka toimitettiin uhrin äidille, paljasti teon brutaalin luonteen ja johti viranomaisten ripeään toimintaan.

Poliisi saapui asuntoon, mutta on ristiriitaisia tietoja siitä, miten he alun perin saivat tietää tapauksesta. Ensimmäisessä raportissa kerrottiin, että naapurit raportoivat huutoja rakennuksen sisällä, kun taas toisen raportin mukaan afrikkalainen mies kuvasi naisen kidutuksen, lähetti videon äidille vaatiakseen rahaa, ja äiti otti sitten yhteyttä poliisiin.

Uhrin kerrotaan olevan pienikokoinen, 22-vuotias nainen, joka joutui miehen armoille useiden tuntien ajan. Kun poliisi sai videon haltuunsa, se ryhtyi välittömästi toimiin epäillyn löytämiseksi ja pidättämiseksi.

Epäillyn taustat tutkinnan kohteena

32-vuotias Ghanasta kotoisin oleva maahanmuuttajamies pidätettiin 4. joulukuuta klo 11.30 Vicolo Bertolinisissa Italian Sassarin kaupungissa.

Afrikkalaismies on asetettu syytteeseen sieppauksesta, kidutuksesta sekä törkeästä pahoinpitelystä. Tapaus on herättänyt laajaa huomiota Italiassa ja nostanut jälleen esiin kysymyksiä maahanmuuttajien rikollisuudesta ja sen vaikutuksista eurooppalaiseen yhteiskuntaan.

Poliisin mukaan tutkinta jatkuu, ja viranomaiset selvittävät tarkemmin miehen taustaa sekä mahdollisia yhteyksiä muihin rikoksiin. Uhrin tila on vakava, mutta hän on saanut hoitoa ja hänen perheensä on poliisin tukemana mukana prosessissa.

Lähde: Remix News

